NBA耶誕大戰將登場 溫班亞馬、愛德華茲首度參賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）美國職籃NBA第77屆耶誕大戰將在今天登場，聖安東尼奧馬刺隊法籍新星溫班亞馬（Victor Wembanyama）和明尼蘇達灰狼隊球星愛德華茲（Anthony Edwards），皆將首度參賽。

法新社報導，中鋒溫班亞馬在NBA上個賽季贏得年度最佳新秀，他將帶領馬刺前往紐約，迎戰參加過最多次NBA耶誕大戰的地主隊尼克。

今年是尼克第56度參加耶誕大戰，首度參賽是在1947年，也是這項賽事開始的一年。馬刺則是睽違8年首度重返耶誕大戰。

現年20歲的溫班亞馬身高221公分，平均每場為馬刺攻下24.8分、9.9個籃板、3.9次助攻和4.0次阻攻。他說：「非常興奮能在紐約過耶誕節。我希望會像電影一樣，可能會下點雪。」

「蟻人」愛德華茲則將率領灰狼前往達拉斯對決獨行俠。這位2屆NBA全明星賽後衛今年幫助美國隊在巴黎奧運奪得男籃金牌。

他本季以場均25.3分傲視全隊，還有5.5個籃板、4.0次助攻和1.4次抄截。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1131225