國訓基地改建棒球場升級 中職二軍盼進駐訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北26日電）國訓中心基地範圍改建工程今年全數完工，包含棒壘球場設施改善，體育署表示，目前女壘培訓隊已進駐備戰明年世運會，至於棒球場部分，已接獲2、3支中職二軍詢問，盼能進駐練習。

行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，以分期、分區方式逐步升級國訓各項培訓設施，109年展開第3期計畫至今，繼射箭場等設施陸續啟用後，國訓基地範圍改建工程也在今年全數完工，包含棒壘球場設施改善、新建風雨投擲場、公共設施景觀改善及環場訓練跑道、風雨連通走廊等4項工程。

體育署運動設施組副組長潘婉馨接受媒體聯訪時表示，新建風雨投擲場，包括鉛球、鐵餅、鏈球、跳高、撐竿跳、標槍等項目，為全台第1座田徑多項目使用的風雨投擲場，田徑選手培訓不再受天候影響。

棒壘球場設施部分，建置投捕練習區、紀錄室、休息區、器材儲藏室等，並於棒球場地建置全壘打牆、室內打擊練習區、紅土及草皮汰換等。

潘婉馨透露，女壘培訓隊已提前進駐使用，備戰明年成都世界運動會和2026名古屋亞運。

至於棒球場部分，體育署副署長房瑞文表示，目前已接獲2、3支中職二軍詢問，希望能進駐球場進行相關訓練，但場地後續還待通過驗收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為擴大及完善培訓環境，體育署已協調國防部撥用國訓中心東側士校營區土地，第1階段規劃建置游泳館及網球場，日前已決標。房瑞文指出，預計114年2月動工，116年完工，至於後續第4期計畫是否要納入室內自由車場與田徑場，則還在討論中。

另外，有關世界12強棒球賽台灣代表隊成員兵役問題，房瑞文指出，包括林昱珉在內，陸續有選手申請服補充兵役，將協助球員完成相關審查，待球員接到兵單後，完成12天補充兵役基本訓練後就會進入列管。（編輯：龍柏安）1131226