元坤盃七人制國際大專橄欖球賽 杜元坤下場秀球技

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（中央社記者黎建忠台北28日電）第5屆元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽今天在台北田徑場開踢，今年吸引16支國內外球隊參賽，而64歲的賽事創辦人杜元坤，也技癢下場踢了場表演賽。

今年公開組除了國內的北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學外，還有日本3強關西大學、拓殖大學與天理大學等共8支球隊。

拓殖大學首戰即以27比0完封天理大學，展現出衛冕氣勢；關西大學則是以24比17擊敗北市大，北市大教練洪吉祥說，球隊從今年7月就一路征戰，剛在企業聯賽完成3連霸，球員正處在疲憊狀態，這樣表現已算不差了。

一般組有台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，4支外隊分別是日本名古屋大學、韓國首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學。

台灣大學挾著去年冠軍之姿迎戰國防大學，雙方實力有段差距，台灣大學36比5輕鬆旗開得勝，不過第2戰對上韓國首爾大學，則不幸以21比22惜敗。

賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤在致詞時表示，元坤盃在經過前4屆的努力，終於將名聲推向國際，「我相信，只要不肯放棄，台灣橄欖球有朝一日必能踏進世界舞台。」

開幕典禮後，杜元坤慷慨贊助來自全台9個縣市、29所國高中球隊培育基金各10萬元、共計新台幣290萬元；隨後還下場踢了一場60至70歲組的表演賽。（編輯：李亨山）1131228