加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解全球大選年》歐洲右轉、川普回鍋 10億人投票後世界如何變化？
首頁 / 運動

陳子豪轉隊補償方案截止日倒數 兄弟仍在討論

2024/12/30 16:59（12/30 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
29歲野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利從中華職棒中信兄弟轉隊至味全龍，轉隊補償方案須在7個工作天內決定，截止日為2025年1月2日，兄弟球團回覆，目前仍在討論中。圖為陳子豪10月5日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月30日
29歲野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利從中華職棒中信兄弟轉隊至味全龍，轉隊補償方案須在7個工作天內決定，截止日為2025年1月2日，兄弟球團回覆，目前仍在討論中。圖為陳子豪10月5日出賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）29歲野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利從中華職棒中信兄弟轉隊至味全龍，轉隊補償方案決定截止日為2025年1月2日，兄弟球團回覆，目前仍在討論中。

外野手陳子豪今年季後行使自由球員權利，有5支球隊有意網羅，最後落腳味全龍隊，與龍隊簽訂10年合約，總值破新台幣1.3億元，保障平均月薪百萬元，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

龍隊確定合約後也提交25人名單給中信兄弟，根據A級自由球員補償方式，可選擇原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費。

補償方案須在7個工作天內決定，截止日為明年1月2日，兄弟球團領隊劉志威今天回覆：「目前仍在討論中，有進一步的消息會再公告給大家。」（編輯：張雅淨）1131230

#中信兄弟
#味全龍
#陳子豪
陳子豪
陳子豪將轉戰味全龍 峮峮：有點傷心但祝福陳子豪與味全龍隊完成簽約 保障平均月薪百萬元
劉志威
中信兄弟與王建民談續約 已有共識剩合約細節兄弟封王遊行湧15萬球迷 領隊：台中是我們的家[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：