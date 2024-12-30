陳子豪轉隊補償方案截止日倒數 兄弟仍在討論

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）29歲野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利從中華職棒中信兄弟轉隊至味全龍，轉隊補償方案決定截止日為2025年1月2日，兄弟球團回覆，目前仍在討論中。

外野手陳子豪今年季後行使自由球員權利，有5支球隊有意網羅，最後落腳味全龍隊，與龍隊簽訂10年合約，總值破新台幣1.3億元，保障平均月薪百萬元，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬元。

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龍隊確定合約後也提交25人名單給中信兄弟，根據A級自由球員補償方式，可選擇原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費。

補償方案須在7個工作天內決定，截止日為明年1月2日，兄弟球團領隊劉志威今天回覆：「目前仍在討論中，有進一步的消息會再公告給大家。」（編輯：張雅淨）1131230