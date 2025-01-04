彭政閔領軍 兄弟宋晟睿、許庭綸赴美移地訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職中信兄弟休賽季持續安排球員、教練海外訓練交流，今天公告由二軍總教練彭政閔領軍，帶球員宋晟睿、許庭綸赴美國亞利桑那州的Driveline鳳凰城訓練基地，展開12天的移地訓練。

19歲野手許庭綸是去年季中選秀兄弟首輪指名好手，去年底兄弟安排5名球員赴日本沖繩參加冬季聯盟賽事，許庭綸也有在名單中。

22歲野手宋晟睿則是兄弟2020年選秀第2輪指名好手，去年球季一軍出賽54場，敲出43支安打包括3發全壘打，打擊率3成41。

兄弟今天發出公告表示，球隊休賽期間移地訓練不停歇，由彭政閔領軍，與教練許皓銘一起帶著球員宋晟睿、許庭綸以及翻譯同仁，前往位於美國亞利桑那州的Driveline鳳凰城訓練基地，展開為期12天的移地訓練，期待藉由此次移地訓練與交流，帶給教練團與球員們不一樣的成長。

兄弟球團表示，休賽季積極接軌國際，讓年輕球員在國內參與亞洲冬季棒球聯盟賽事，也有安排參與日職東京養樂多燕子隊秋訓、前往沖繩參與日本冬季聯盟、澳洲職棒實戰歷練。

此外，安排投、野手分別與教練團前往美國Driveline棒球訓練中心增強運動表現，皆是休賽季的兄弟們提升新賽季競爭力的努力過程，相信在嶄新的2025賽季，教練團與球員們能夠立足於一軍賽場上，為球隊再拚下好成績。（編輯：陳政偉）1140104

許庭綸 兄弟首輪指名球員許庭綸回饋母校 盼盡快站上一軍