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龍教練團丘昌榮等人率隊 共17人赴美移地訓練

2025/1/5 21:05
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職味全龍隊積極備戰新球季，今天由教練團張家浩、丘昌榮、張建銘等人領軍，率吉力吉撈．鞏冠、朱育賢等球員出發赴美國亞利桑那Driveline移地訓練，總計17人參與此次移訓。

味全龍隊發出公告表示，今天安排教練張家浩、丘昌榮、張建銘、吳宗峻、吳睿勝、彭立堯，率領球員包括吉力吉撈．鞏冠、李凱威、張政禹、劉俊緯、劉基鴻、朱育賢等人，出發前往美國亞利桑那的Driveline訓練基地展開移地訓練。

龍隊表示，此批教練團、球員將與先前已出發赴美國的一軍總教練葉君璋及副領隊會合，明天球員郭天信、情蒐黃偉誠也會啟程，總計將有17人參與此次美國移訓。

龍隊提到，教練團、球員把握機會取經，希望藉此機會強化一軍球員打擊能力，一、二軍教練團也能共同學習，創造團隊共識，讓打擊訓練結合運科，能更有效率達成團隊目標，2025年球季持續朝總冠軍目標邁進。（編輯：張雅淨）1140105

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