陳勇志完封勝獲MVP 南華大專棒球聯賽中止6連敗

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）大專棒球聯賽公開一級複賽南華大學終於止敗，今天與開南大學交手，靠著陳勇志108球完封，以7比0搶下複賽首勝、中止賽會6連敗，總教練蔡仲南說，還好沒破隊史連敗紀錄。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）南華大學預賽戰績不錯，15場比賽戰績13勝2敗、排名第一晉級8強複賽，但今天賽前複賽前5戰都吞敗，加上預賽最後一場輸球，賽會6連敗已經平隊史連敗紀錄。

南華大學今天與開南大學交手，靠著先發投手陳勇志108球完投9局，僅被敲出3支安打，投出9次三振，無失分，好投壓制率隊搶勝，陳勇志獲選單場最有價值球員（MVP），也讓球隊止敗。

南華今天團隊敲出9支安打，加上開南大學投手群送出10次四死球保送，南華3局上先馳得點，6局上攻下3分，7局上拿下1分，8局再追加2分保險分、順利搶勝。

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南華總教練蔡仲南表示，近期一直連敗也鼓勵球員，至少比賽內容要做好，但也坦言很擔心會延續連敗，還好陳勇志投出好表現，完封幫助球隊扭轉氣勢、搶下勝利，沒有再寫隊史連敗紀錄。

陳勇志的球速雖然沒到非常快，但蔡仲南透露，陳勇志是受到刺激就會越投越好的類型，不想輸也不會怕，危機處理能力很好，現在是大一，屬於會玩打者的投手，就是缺經驗，打到複賽也有提醒他持續修正，變化球不要用放的，後面感覺有越來越好。（編輯：吳協昌）1140108