TPBL洋將互轟比拚 夢想家霍爾曼飆35分擊退雲豹

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（中央社記者黎建忠台北12日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天迎戰來訪的桃園台啤永豐雲豹，靠著洋將霍爾曼拿下35分、13籃板幫助下，以110比102收下2連勝，戰績緊追新北國王。

主場作戰的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家，首節還以21比22落後，不過次節急起直追，半場結束在霍爾曼（Aric Holman）17分帶動下，反以51比48超前。

第3節剩下10分12秒，夢想家在56比55領先時拉出一波13比0攻勢，讓球隊在前3節結束，取得82比72雙位數領先。

終場前4分55秒，雲豹靠著克羅馬（Kromah Lasannah V）中距離跳投得手後，再以94比93超前，結果此時夢想家又祭出一波11比2攻勢奠定勝基，如願在主場收下勝利。

第4節兩隊形成洋將互轟大賽，全場飆35分的霍爾曼有15分是在第4節拿下，而同樣全場攻下35分的克羅馬，第4節也豪取了16分。

全場替補上場21分鐘、攻下17分的夢想家陳振傑，包括9投5中的三分球，尤其下半場每當雲豹追上分數時，就會投進即時三分彈確保優勢。

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陳振傑賽後接受轉播單位訪問時表示，「教練團一直以來都對我很有信心，會做戰術把球和空檔做給我，所以我就是努力保持信心把球給投進，這是一場很棒的團隊勝利。」

陳振傑強調，前2場對雲豹都落敗，但今天大家心態都不太一樣，有一點不太甘心，所以都很想要在這場主場比賽討回來。（編輯：張雅淨）1140112