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楊智淵不想讓家人失望繼續拚 大專聯賽季軍戰奪MVP

2025/1/19 18:57（1/19 19:41 更新）
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113學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰開南大學19日與台灣體大交手，開南大一野手楊智淵（圖）9局上敲出致勝安，率隊以3比2搶下勝利，也獲選單場最有價值球員。中央社記者張新偉攝 114年1月19日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰開南大學19日與台灣體大交手，開南大一野手楊智淵（圖）9局上敲出致勝安，率隊以3比2搶下勝利，也獲選單場最有價值球員。中央社記者張新偉攝 114年1月19日
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）開南大學大一野手楊智淵曾猶豫是否要繼續打球，不想讓支持他的教練、家人失望努力繼續拚，今天在大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰敲出致勝安，率隊奪下季軍，也獲選單場MVP。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰開南大學今天與台灣體大交手，兩隊8局打完2比2僵持不下，開南大學9局上靠著安打、故意四壞保送，楊智淵關鍵安打送回超前分，順利以3比2搶下勝利；楊智淵單場2安1打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員。

開南總教練郭李建夫表示，觀察到楊智淵有不錯的爆發力，大一就報名讓他打大專聯賽，一開始從後段棒次慢慢嘗試，預賽也敲出2轟，後面比賽扛起中心棒次。

楊智淵表示，高中其實就是打中心棒次不會有壓力，9局上關鍵打席，雖然前一棒被故意四壞保送，但沒有多想，教練只跟他說：「換你了」。面對台體「熟悉的對手」朱柏翰，楊智淵表示，兩人是國小、國中同學，彼此清楚弱點，上次對戰也打出安打，上場對決正常打。

楊智淵透露，高中畢業後其實有猶豫要不要繼續到大學打球，也有去考業餘成棒隊、但沒有獲選，有點挫折、心情滿失落的，先前大理高中教練黃文生、鍾陳慶國不斷鼓勵，「他們說看好我，建議我繼續打、不要放棄」，家人也都很支持，所以不想讓大家失望。

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楊智淵自評高中時期身材比較單薄，有在重量、飲食上面加強，身高187公分，畢業到現在增重10公斤、目前體重95公斤。

楊智淵今天先發擔任指定打擊扛3棒，他表示，擔任野手時還可以守外野，但外野守備比較不穩定，還需要再加強，今天拿下首個MVP也增添自信。（編輯：張雅淨）1140119

#楊智淵
#開南大學
#大專棒球聯賽
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）開南大學與台灣體大19日進行季軍戰，開南野手楊智淵（前右）關鍵安打送回超前分，幫助球隊以3比2奪勝，他也拿下單場MVP。中央社記者張新偉攝 114年1月19日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）開南大學與台灣體大19日進行季軍戰，開南野手楊智淵（前右）關鍵安打送回超前分，幫助球隊以3比2奪勝，他也拿下單場MVP。中央社記者張新偉攝 114年1月19日
郭李建夫
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