火腿隊古林睿煬右側腹肌不適 強調傷勢不嚴重

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）投手古林睿煬今年球季從中職統一獅隊轉戰日職日本火腿鬥士隊，火腿隊昨天為古林睿煬舉辦入隊儀式，雖然古林睿煬到日本後右側腹肌有不適的狀況，不過他強調不是太嚴重傷勢。

古林睿煬去年球季結束後行使旅外自由球員權利，離開中職統一7-ELEVEn獅隊、加盟日職日本火腿鬥士隊，簽下3+1年合約、披上37號球衣。火腿隊昨天為古林睿煬舉辦入隊記者會，根據日本媒體「日刊體育」報導指出，古林睿煬因為在去年12月服兵役，從長髮變成了超級短髮。

被問到最想要學習的投手，古林睿煬表示最想與投手伊藤大海學習，「想從對話開始，逐漸加深關係，如果能學到各種經驗就太好了。」

不過，火腿隊在昨天的記者會上透露古林睿煬的右側腹部有些不適，不適症狀是從抵達日本後幾天發生的。古林睿煬表示，「來日本後天氣有點冷，環境也不太習慣，所以開始感到有點不適。」火腿隊總教練新庄剛志則表示，「可能是因為他太過用力導致受傷，現在不需要太急，慢慢調整就好。」

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因此古林睿煬在春訓階段的調整要更謹慎，不過根據日本媒體「體育報知」指出，古林睿煬在春訓仍會按照原訂計劃從一軍出發，但短期內會先進行治療。至於火腿隊要在3月1日、2日到台北大巨蛋與中職統一獅隊、中信兄弟打交流賽，古林睿煬指出，「會再與球隊討論，但應該不是太嚴重的傷勢。」

至於今年球季目標，古林睿煬表示，「今年希望能夠整個賽季都待在一軍，為了球隊出賽、幫助球隊奪下冠軍。」（編輯：李亨山）1140201