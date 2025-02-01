加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普將對中國加拿大墨西哥徵關稅 白宮宣布2/1起生效
首頁 / 運動

李孟遠減重迎新賽季 擬添購備用槍

2025/2/1 10:41（2/1 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠日前啟動減重計畫，目標半年內減重至少10公斤，希望以更「輕盈」的體態迎接新賽季。（李孟遠提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月1日
巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠日前啟動減重計畫，目標半年內減重至少10公斤，希望以更「輕盈」的體態迎接新賽季。（李孟遠提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠去年底開始減重，目標半年內至少甩肉10公斤來迎接新賽季，而他也分享未來2年計劃，包括今年將添購備用槍，明年則規劃赴美國移訓。

李孟遠去年巴黎奧運射下男子定向飛靶銅牌，也是台灣在奧運史上首面射擊獎牌，這面獎牌讓他聲名大噪，也讓他更注意自身言行舉止。

李孟遠接受中央社訪問時表示，以前都是埋頭苦練、不太說話，但在奧運後受訪機會增加，事後有時也會回顧自己訪談內容，針對表達不清楚之處，私底下多練習，讓談話內容更豐富。

面對外界關注度增加，李孟遠反而選擇低調，他認為，在奧運奪牌只是起步，他對自己的期許是讓更多人注意到射擊，而非只是曇花一現。

除了持續增進技術，李孟遠表示，今年經費運用將著重在裝備，他透露，過去比賽時會帶備用零件，今年將直接添購備用槍，以防臨時有狀況時，還得當場拆解修復，「讓自己不會因為一些狀況而慌亂。」

對於明年度的計畫，李孟遠已有初步想法，包括前往美國移地訓練將是選項之一，他提到，巴黎奧運與視為偶像的美國名將漢考克（Vincent Hancock）一同登上頒獎台，他當下趁機提出希望有機會能赴美移訓、交流的想法，對方也表達歡迎之意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望今年，李孟遠並不急於展開新賽季，反而首站從4月阿根廷世界盃才開始，他也解釋原因，主要是他自去年底開始控制體重，因此需要一段時間調整、適應。

李孟遠指出，希望利用半年時間，體重能從96公斤減至85公斤，除了多運動，也在飲食做調整，不僅減少澱粉攝取，也幾乎不碰炸物。（編輯：龍柏安）1140201

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：