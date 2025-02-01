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台維斯盃網賽 美國領先台灣

2025/2/1 12:30
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（中央社台北1日綜合外電報導）美國隊到台灣出戰台維斯盃世界組總決賽資格戰，首度參賽的希隆（Marcos Giron）和米歇爾森（Alex Michelsen）昨天拿下兩點單打，助美國2比0領先台灣。

兩隊今天進行第3點雙打，美國派出2024巴黎奧運男雙銀牌組合芮姆（Rajeev Ram）和克拉查克（Austin Krajicek），台灣由吳東霖與何承叡上陣，背水一戰。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，台灣隊在去年取得世界組總決賽資格賽的門票後，今年1月31日至2月1日的春節期間挑戰強敵美國，陣容包含「台灣一哥」曾俊欣、許育修及吳東霖，還有雙打好手何承叡、黃琮豪。這次台灣隊同樣由盧彥勳執掌兵符。

賽程部分，1月31日先進行前兩點單打，2月1日再舉行第3點雙打和第4點、第5點單打，採5戰3勝制。比賽均在台北網球室內中心室內球場舉辦。

路透社報導，希隆昨天在第1點單打賽以兩盤6比2擊敗曾俊欣；米歇爾森在第2點單打以7比6（7比4）、6比3直落二戰勝吳東霖。

年僅20歲的米歇爾森剛比完澳洲網球公開賽，生涯首度闖進澳網男單16強，實力不容小覷。

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米歇爾森表示，他在澳網最後一場比賽結束後充分休息。他也說自己做足準備，「有個很棒的備戰週，做了所有該做的事」。

米歇爾森還說：「我感覺這裡的場地速度比澳洲慢，不過這是因為澳洲那邊天氣非常炎熱，而這裡室內環境很冷，空調開得很強，這點非常棒。」（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140201

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