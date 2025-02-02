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高承睿開季首戰告捷 晉WTT大滿貫賽男單32強

2025/2/2 14:33
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣選手高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男單首輪登場，以3比2扳倒印度老將卡邁爾，闖進32強，新賽季首戰，就有好的開始。

WTT新加坡大滿貫賽今天展開會內賽，台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜這次都是單、雙打雙線作戰，其中林昀儒男雙首度與高承睿搭檔，備戰名古屋亞運，而鄭怡靜則與李昱諄繼續攜手，榮膺女雙第2種子。

去年12月剛滿20歲的高承睿，目前世界排名第24，透過年初一個月系統性訓練調整狀態，開季從新加坡大滿貫賽出發，男單首輪出戰42歲印度老將卡邁爾（Achanta Sharath Kamal），雙方生涯首度交鋒。

高承睿開賽穩紮穩打，以9比1強勢開局，並持續攻擊對手反手位，以11比2先馳得點。

經驗豐富的卡邁爾次局改變戰術，迫使高承睿失誤增加，高承睿先是以1比7落後，並以5比11丟掉1局，第3局也以8比11讓出。

高承睿第4局先是克服3分落後，並在局末連拿5分，以11比7逆轉搶下，決勝局儘管一度處於2比3劣勢，而高承睿穩住陣腳，透過反手搶攻，以9比1攻勢關門成功，以11比4迎接勝利。

談到開季首戰就開紅盤，高承睿接受中央社記者訪問時表示，由於最近1個月都沒有比賽，因此還是在尋找比賽感覺。

高承睿前進男單32強後，接下來將對戰巴黎奧運男單銅牌得主法國選手李布隆（Felix Lebrun）與埃及選手阿布德拉吉茲（Youssef Abdelaziz）之間的贏家。

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女單部分，世界排名第11的鄭怡靜首輪出戰排名第43的韓國選手李恩惠，鄭怡靜過去曾在2017年台北世大運女單、女團賽事兩度戰勝對方。

雙方睽違7年多再度交手，鄭怡靜歷經5局激戰，以11比13、11比6、9比11、11比6、7比11敗下陣來，接下來將專注在雙打賽事。（編輯：陳仁華）1140202

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