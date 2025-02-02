林岳平心願卡寫「六蛇成功」 本土先發投手有擔憂

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（中央社記者謝靜雯台南2日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天開訓，總教練林岳平心願卡上寫下「六蛇成功」，借用「骰到6」的意思，也希望率兵第6年再奪總冠軍，但也點出新球季對於本土先發輪值和內野的擔憂。

獅隊今天在台南棒球場舉行開訓儀式，獅隊總教練林岳平解釋心願卡寫「六蛇成功」的意思，希望借用投手郭俊麟去年在世界12強棒球賽「骰到6」的好表現意思，希望今年六六大順，大家上場表現都能「骰到6」，做什麼都能成功。

林岳平2019年季後代理一軍總教練，2020年代理總教練首年就率隊奪冠真除，今年是領軍第6年，林岳平表示，領軍首個球季就順利達成（總冠軍）目標，但近4年有機會卻沒能笑到最後，期許關鍵時刻、球隊需要的時候，每個人都可以表現出好的一面，幫助球隊奪下總冠軍。

林岳平表示，獅隊的洋投一向都有好的貢獻，今年比較擔憂的部分是本土先發投手輪值，少了古林睿煬之後，本土投手的循環變得不穩定，波動可能也會比較大，希望年輕的投手更努力，用表現讓教練團看到。

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至於內野方面，傷兵林子豪、林靖凱歸隊，但林岳平坦言還是有未知數，不是指技術層面，而是受過較大的傷勢後歸隊首年，能不能有完整的賽季，從今年春訓開始教練團就需要掌握球員的身體狀況。

林岳平和首席教練高志綱接下來就要到世界棒球經典賽資格賽台灣隊報到，林岳平表示，獅隊部分將由一二軍打擊教練兼跑壘教練郭俊佑代理，希望帶領好大家，開季就能有好的開始，預計獅隊首場實戰會安排在16日。（編輯：蕭博文）1140202