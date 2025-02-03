林昀儒高承睿合拍首戰告捷 晉級WTT大滿貫賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣桌球一哥林昀儒與高承睿首度搭檔，今晚在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙首輪以3比0拍下智利的葛梅茲與加拿大的李元璋，收下合作首勝與16強門票。

23歲林昀儒與去年12月剛滿20歲的高承睿，除了是去年巴黎奧運的戰友，也是近期台灣隊固定班底，這次為了提前備戰明年名古屋亞運，在新加坡大滿貫賽首度合拍，男雙首輪出戰智利的葛梅茲（Gustavo Gomez）與加拿大的李元璋。

「林高配」開賽在3比3平手時，先是由高承睿連續正手反拉搶分，拉開差距，並靠著林昀儒正手搶攻，以11比5搶下首局。

次局「林高配」從開局0比2落後，隨著銜接進攻上更加流暢，以6比2超前，儘管一度被追成1分差，所幸及時回穩，以11比7搶先聽牌。

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「林高配」第3局很快以9比3控制局面，面對對手連追3分，「林高配」穩住陣腳，以11比6迎接合作首勝，16強將碰上世界第7的地主組合郭勇與馮耀恩。

林昀儒今天1日2戰，稍早在男單首輪以直落3橫掃哈薩克選手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），與高承睿一同躋身32強，林昀儒接下來將出戰澳洲選手裴煥，而高承睿有硬仗要打，將遭遇到巴黎奧運男單銅牌得主法國選手李布隆（Felix Lebrun）。（編輯：李亨山）1140203