羽球亞團賽周天成缺席 年輕球員磨練經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北10日電）2025亞洲羽球混合團體錦標賽明天將開打，台灣代表隊少了一哥周天成加持，預賽和新加坡、中國同組。總教練劉佳城表示，除了拚蘇迪曼盃資格外，也要讓年輕球員磨練經驗。

亞洲羽球混合團體錦標賽每2年舉辦一次，偶數年舉辦男、女組各自團體賽，打進4強的國家可獲得湯姆斯盃、優霸盃的參賽權；奇數年則舉辦混合團體賽，打進4強的隊伍，可獲得蘇迪曼盃的參賽權。

今年亞洲羽球混合團體錦標賽在中國青島舉行，根據抽籤結果，台灣預賽和新加坡、中國同組，賽程預計2月12日對戰新加坡、13日對戰中國。預賽分組前2名晉級8強，之後再重新抽籤進行單淘汰賽。

這次台灣隊少了男單周天成、王子維，戴資穎仍在養傷，「黃金男雙」李洋、王齊麟也早已拆夥，出現些許世代交替的意味。

台灣代表隊總教練劉佳城接受中央社記者訪問時表示，這次主要是讓年輕球員出來感受一下大型團體賽氛圍，尤其是女單黃宥薰以及女雙洪恩慈，都算是初體驗。

劉佳城強調，「我們不會特別認為是世代交替，但確實要讓年輕球員出來磨練一下，尤其我們女雙謝沛珊、洪恩慈目前高居世界第14，也是搶積分的好機會，當然，最終目標還是希望能拿下蘇迪曼盃的參賽資格。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前青島氣溫仍低，劉佳城表示，球館和飯店都有暖氣，有特別提醒球員注意溫差避免感冒。

今年台灣代表隊名單，包括男單林俊易、李佳豪，女單許玟琪、黃宥薰，男雙楊博軒、李哲輝、王齊麟、邱相榤，女雙宋碩芸、余芊慧、鄧淳薫、洪恩慈，混雙胡綾芳、陳政寬、許尹鏸、劉廣珩。（編輯：張雅淨）1140210