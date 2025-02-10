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官大元「元動力」協會辦親子棒球日 預告再加1場

2025/2/10 19:27
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）元動力運動發展協會首場親子棒球日昨天登場，理事長、退役球星官大元希望運用專業、提供場域，達到陪伴孩子的目的，也宣告棒球體驗23日再加碼1場。

社團法人台灣元動力運動發展協會在2023年12月成立，由理事長官大元一手籌備催生，主要工作內容為辦理運動員增能講座、運動心理諮詢、運動科學整合及媒合資源，協助特殊境遇運動員轉介服務。

官大元在單親家庭中成長，當了爸爸之後，深刻體會到「陪伴」對於孩子的重要性，卸下球員身分回歸家庭扮演「父親」的角色，除了基本課業，官大元更希望培養孩子運動的興趣，陪小孩做喜歡的事情。

元動力運動發展協會首場親子棒球日活動昨天登場，儘管北部地區氣溫寒冷，仍不減孩子們對於棒球的熱情，理事長官大元致詞後，活動正式展開，稚嫩的臉龐洋溢著最純真的笑容，每個孩子投球、揮棒都架式十足，毫不生澀，官大元也宣布棒球體驗再加碼一場，將於23日早上9時30分在新北市樟樹國小舉行。

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協會新聞稿表示，成立初期極需各界大力支援，感謝中職台鋼雄鷹、統一7-ELEVEn獅隊一同成為孩子們的夢想推手，提供精美禮品，孩子們也期待即將開打的職棒賽季能進場欣賞大哥哥們的精湛球技。

12強世界冠軍帶起棒球風潮，「成為職棒球員」再度成為作文題目「我的志願」的熱門答案，從補習學才藝，轉換成願意讓孩子從事體育項目，都顯示運動風氣的躍然成長，官大元表示，辦活動跟打球不一樣，要面面俱到，也非常謝謝來參加的所有家庭，希望運用專業，提供場域，達到陪伴孩子的目的。（編輯：李亨山）1140210

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