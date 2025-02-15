加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃國昌接民眾黨主席 九合一與藍競合、兩年條款首要挑戰
首頁 / 運動

UBA游沁樺抽筋仍拿20分 世新只用6人擊退中信

2025/2/15 17:01（2/15 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世新大學15日在113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽首戰僅派6人應戰，拚到抽筋的游沁樺（圖）全場拿下20分，率隊以59比55奪勝。中央社記者黃巧雯攝 114年2月15日
世新大學15日在113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽首戰僅派6人應戰，拚到抽筋的游沁樺（圖）全場拿下20分，率隊以59比55奪勝。中央社記者黃巧雯攝 114年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北15日電）世新大學今天在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽首戰僅派6人，拚到抽筋的游沁樺拿20分，率隊以59比55擊退中信學院，總教練林紀妏透露，後續也將以6人續拚小巨蛋門票。

世新女籃在112學年度UBA締造5連霸壯舉後球隊變動，原本帶隊教頭何正峰和部分世新球員轉戰中信學院，世新在部分主力出走後，本季僅註冊9名球員，而在預賽又傷了陳游芷瑄，人員調度捉襟見肘下，驚險搭上6強末班車。

113學年度UBA公開女一級6強複賽今天在板橋體育館開打，世新預賽以19分差輸給中信，複賽顯然有備而來，兩隊上半場互有領先，世新半場打完也僅以31比34落後，第3節趁著中信進攻當機，拉出一波14比4攻勢超前，而世新游沁樺與李盈潔包辦單節全數得分。

面對中信決勝節急起直追，李盈潔適時在外圍開火，隊友蔡佑蓮2罰全中追加保險分，游沁樺在倒數2分多鐘一度抽筋退場，在比賽還剩30秒時重回場上，隨即送出關鍵抄截，擋下對手攻勢，守住這一勝。

世新總教練林紀妏接受媒體聯訪時表示，兩隊球員彼此都相當熟悉，世新這批球員歷經預賽階段磨合，默契越來越好，這一勝帶給球隊很大信心，但後續比賽仍需更專注，爭取更多勝場，就有機會搶下台北小巨蛋4強門票。

世新原本就人手不足，今天以6人打完全場，林紀妏透露，接下來每場比賽基本上也會只有6名球員應戰。

google news透過 Google News追蹤中央社

談到首戰就打到抽筋，後續還有4場比賽，游沁樺已有心理準備，她說，能打就打，今天即使因抽筋暫時退場，仍相信隊友能穩住局面。

世新的游沁樺拿下全隊最高20分，另有13籃板，李盈潔15分次之，林紫彤貢獻12分。至於中信趙云楓、邱群琋，各得17分、16分。（編輯：管中維）1140215

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽15日在板橋體育館登場，世新大學首戰交手中信學院，終場世新就以59比55奪勝，球員在場上擊掌慶祝。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽15日在板橋體育館登場，世新大學首戰交手中信學院，終場世新就以59比55奪勝，球員在場上擊掌慶祝。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽開打，世新大學15日首戰與中信學院交手，終場由世新以59比55拿下勝利。圖為世新球員在場上圍圈集氣。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽開打，世新大學15日首戰與中信學院交手，終場由世新以59比55拿下勝利。圖為世新球員在場上圍圈集氣。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日
113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級世新大學15日複賽首戰交手中信學院，世新終場奪勝。總教練林紀妏（右）賽後表示，兩隊彼此相當熟悉，世新這批球員歷經預賽階段磨合，默契越來越好，這一勝帶給球隊很大信心。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日
113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級世新大學15日複賽首戰交手中信學院，世新終場奪勝。總教練林紀妏（右）賽後表示，兩隊彼此相當熟悉，世新這批球員歷經預賽階段磨合，默契越來越好，這一勝帶給球隊很大信心。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）15日起在板橋體育館展開女子組6強複賽，世新大學首戰交手中信學院，世新游沁樺（左）貢獻20分13籃板，助隊以59比55奪勝。中央社記者趙世勳攝　114年2月15日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）15日起在板橋體育館展開女子組6強複賽，世新大學首戰交手中信學院，世新游沁樺（左）貢獻20分13籃板，助隊以59比55奪勝。中央社記者趙世勳攝　114年2月15日
世新大學15日在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽首戰僅派6人，最終順利以59比55擊退中信學院，總教練林紀妏（中）受訪透露，後續賽事將以6人陣容續拚4強門票。中央社記者黃巧雯攝 114年2月15日
世新大學15日在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽首戰僅派6人，最終順利以59比55擊退中信學院，總教練林紀妏（中）受訪透露，後續賽事將以6人陣容續拚4強門票。中央社記者黃巧雯攝 114年2月15日
林紀妏
UBA世新女籃6人撐全場力退台師大 搭6強末班車UBA世新女籃不敵佛光 中斷跨季29連勝
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：