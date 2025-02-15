UBA游沁樺抽筋仍拿20分 世新只用6人擊退中信

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（中央社記者黃巧雯新北15日電）世新大學今天在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽首戰僅派6人，拚到抽筋的游沁樺拿20分，率隊以59比55擊退中信學院，總教練林紀妏透露，後續也將以6人續拚小巨蛋門票。

世新女籃在112學年度UBA締造5連霸壯舉後球隊變動，原本帶隊教頭何正峰和部分世新球員轉戰中信學院，世新在部分主力出走後，本季僅註冊9名球員，而在預賽又傷了陳游芷瑄，人員調度捉襟見肘下，驚險搭上6強末班車。

113學年度UBA公開女一級6強複賽今天在板橋體育館開打，世新預賽以19分差輸給中信，複賽顯然有備而來，兩隊上半場互有領先，世新半場打完也僅以31比34落後，第3節趁著中信進攻當機，拉出一波14比4攻勢超前，而世新游沁樺與李盈潔包辦單節全數得分。

面對中信決勝節急起直追，李盈潔適時在外圍開火，隊友蔡佑蓮2罰全中追加保險分，游沁樺在倒數2分多鐘一度抽筋退場，在比賽還剩30秒時重回場上，隨即送出關鍵抄截，擋下對手攻勢，守住這一勝。

世新總教練林紀妏接受媒體聯訪時表示，兩隊球員彼此都相當熟悉，世新這批球員歷經預賽階段磨合，默契越來越好，這一勝帶給球隊很大信心，但後續比賽仍需更專注，爭取更多勝場，就有機會搶下台北小巨蛋4強門票。

世新原本就人手不足，今天以6人打完全場，林紀妏透露，接下來每場比賽基本上也會只有6名球員應戰。

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談到首戰就打到抽筋，後續還有4場比賽，游沁樺已有心理準備，她說，能打就打，今天即使因抽筋暫時退場，仍相信隊友能穩住局面。

世新的游沁樺拿下全隊最高20分，另有13籃板，李盈潔15分次之，林紫彤貢獻12分。至於中信趙云楓、邱群琋，各得17分、16分。（編輯：管中維）1140215

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽15日在板橋體育館登場，世新大學首戰交手中信學院，終場世新就以59比55奪勝，球員在場上擊掌慶祝。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽開打，世新大學15日首戰與中信學院交手，終場由世新以59比55拿下勝利。圖為世新球員在場上圍圈集氣。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日

113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級世新大學15日複賽首戰交手中信學院，世新終場奪勝。總教練林紀妏（右）賽後表示，兩隊彼此相當熟悉，世新這批球員歷經預賽階段磨合，默契越來越好，這一勝帶給球隊很大信心。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日

113學年度大專籃球聯賽（UBA）15日起在板橋體育館展開女子組6強複賽，世新大學首戰交手中信學院，世新游沁樺（左）貢獻20分13籃板，助隊以59比55奪勝。中央社記者趙世勳攝 114年2月15日