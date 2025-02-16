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2025亞洲門戶交流賽 桃猿與羅德平手收場

2025/2/16 14:38
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（中央社記者陳容琛石垣市16日電）2025年亞洲門戶交流賽今天正式展開，中職樂天桃猿雖然一度處於落後，不過靠著日職千葉羅德海洋投手群「自爆」，最後雙方以7比7握手言和。

2025年亞洲門戶交流賽原訂於15、16日在石垣市營球場開打，沒想到昨天首戰陰雨綿綿，賽事只能被迫取消，所幸今天終於放晴，桃猿派出12強冠軍國手黃子鵬掛帥先發，打線則以陳晨威、梁家榮領軍，搭配年輕潛力新星，包含張趙紘、林禹叡、李勛傑及陳佳樂等人。

面對羅德先發投手中村亮太，桃猿打線在首局就有斬獲，在前兩棒陳晨威、林政華接連敲出安打後，接下來20歲李勛傑揮出關鍵一擊，加上羅德守備出現狀況，讓桃猿不僅先馳得點，還一舉進帳3分。

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前5局桃猿投手群展現近乎完美的壓制力，沒有被羅德打線敲出安打，沒想到6局上左投劉昱言控球不穩，保送首名打者後，接連遭到羅德打者狙擊，一口氣狂失4分，在沒有解決任何打者情況下被迫退場，所幸接替的賴胤豪順利「拆彈」，替球隊止血。

8局上蘇俊璋擋不住羅德攻勢失掉3分，不過桃猿也在8局下靠著羅德投手不穩，輪番獲得保送、暴投推進，一舉追平戰局，甚至9局下最後反攻張趙紘還率先敲出二壘安打，可惜桃猿未能揮出適時一擊，讓雙方以7比7平手收場。（編輯：張雅淨）1140216

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