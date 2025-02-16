桃猿張趙紘差點再見轟 鄭兆行讚揮棒果決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛石垣市16日電）中職樂天桃猿今天在亞洲門戶交流賽與日職千葉羅德海洋戰成7比7平手，其中重砲張趙紘差點擊出再見轟，讓暫代總教練鄭兆行稱讚揮棒果決不猶豫。

歷經昨天首戰因天候不佳而取消賽事，今天在天公作美的情況下，2025年亞洲門戶交流賽終於順利點燃戰火，桃猿首局靠著李勛傑的關鍵安打先馳得點，加上以12強冠軍國手黃子鵬為首的投手群近乎完美壓制羅德打線，幫助桃猿在5局打完手握3分領先。

然而，桃猿投手劉昱言、蘇俊璋分別在6局上、8局上出現狀況，導致桃猿遭到逆轉，所幸羅德投手群也在8局下控球不穩「自爆」，頻頻投出保送、暴投，讓桃猿一舉扳平戰局，9局下重砲張趙紘更揮出直擊全壘打牆的二壘安打，差點一棒帶走比賽勝利，但最後兩隊以7比7握手言和。

去年季中選秀獲得桃猿首輪指名的張趙紘，今年春訓表現令教練團驚艷，不僅有望進入開季一軍名單，甚至被看好扛下重砲招牌，今天也透過實戰展現自己的力量。暫代總教練職務的鄭兆行賽後接受媒體聯訪時稱讚，張趙紘膽識不錯，而且揮棒很果決、不會猶豫，「那球我以為全壘打。」

透過 Google News 追蹤中央社

幫助桃猿先馳得點的李勛傑提到，已經蠻長時間沒有實戰，因此此役先把節奏做好、積極出棒，沒有特別想結果，本季期望身體健康、在一軍待滿整季，「想要成為朱哥（朱育賢）那樣的打者，教練也提醒我是攻擊型打者，而非守備型，所以接下來將針對加強打擊，拚開季一軍。」

雖然投手群有些狀況，不過鄭兆行看出大家想贏的決心，「距離開季還有一段時間，從這趟也能知道哪裡需要加強，相信能夠調整。」另外，鄭兆行點出，打者在壘上有人沒有積極出棒，需要再修正，「選手可能想的比較多，但心態方面要更清楚。」（編輯：李亨山）1140216