樂天女孩8度石垣島應援 籃籃改當特派員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張新偉台北17日電）中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊樂天女孩隨隊前往「2025亞洲門戶交流賽」，抵達石垣市機場就有許多當地球迷接機，讓首次參與的成員直呼日本球迷好熱情。甫從樂天女孩引退的籃籃改當特派員，隨隊記錄精彩活動現場。

桃猿隊今年第8度到石垣島與日職千葉羅德海洋隊進行交流賽，在石垣市營球場響起桃猿隊招牌應援曲目，吸引許多台日球迷到場應援；樂天女孩也再度與羅德隊專屬啦啦隊M☆Splash!!合體演出。

樂天女孩隊長筠熹帶著岱縈、若潼、卉妮與去年加入的學妹Mika與Dora出征。首次參與石垣島交流賽的Dora表示很喜歡日本文化，尤其喜歡參觀古蹟、體驗文化氣息，看到有海外粉絲支持她，讓她受寵若驚。

愛吃日本美食的Mika先前曾多次到日本工作，當時幾乎天天吃松屋，這次品嘗了當地有名的石垣牛與美崎牛，特殊口感讓她讚嘆不已。

這次桃猿球團還有「特別來賓」籃籃，卸下樂天女孩身分，不應援改擔任球隊YouTube主頻道特派員的她，負責拍攝球隊在石垣島的日常，直呼是嶄新體驗。

透過 Google News 追蹤中央社

來自京都的樂天女孩鐵粉澀谷先生今年也再次現身，除自備6名樂天女孩的自製應援看板到場，還帶了歷年拍攝籃籃照片，為她加油。

為期兩天的交流賽，首場賽事因雨取消，但週日賽事順利完成，除了隨包機前來的上百名台灣球迷，共吸引3000人次進場，讓台日球迷以球會友，體驗應援文化，促進棒球觀光。（編輯：黃淑芳）1140217