大專體總競技疊杯及蹼泳委員會成立 屏大揭牌

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東大學申請向中華民國大專院校體育總會申請設立疊杯及蹼泳委員會通過，今天在屏大揭牌。屏大表示，此2項運動深具潛力，將擔任首任主辦學校，盼協助未來推廣。

揭牌儀式活動由屏東大學校長陳永森主持，大專體總會長王淑音、美和科技大學校長王建臺、中華競技疊杯運動推廣協會輔導理事長朱雅芳、中華民國水中運動協會理事長劉文宏等人出席。

陳永森致詞表示，屏大推動運動不遺餘力，此次向大專體總申請成立競技疊杯及蹼泳委員會，代表這2項專項運動極具發展潛力，將努力推動運動風氣、刺激更多參與。競技疊杯未來有機會成為亞運競賽項目之一，台灣競技疊杯選手實力世界頂尖，全世界很多紀錄都是由台灣選手締造，不分年齡層皆相當適宜，既可以訓練孩子專注力和手眼協調反應，有助於遠離3C手機，也適用於銀髮族減緩老年失智。

陳永森說，蹼泳是近年來全世界重要體育競賽項目，藉由單蹼、雙蹼、氣瓶和呼吸器等不同器具，讓游泳速度更快，屏大選手也有優異成績表現。屏大作為體育重點發展學校，同時是民國118年全大運主辦學校，將努力把更多運動提升成國際級或全國性正式項目。而蹼泳成為國家比賽正式項目，對選手來說也是一大鼓勵。

「今年是屏大疊杯元年」，屏大體育室主任兼大專體總理事林瑞興表示，競技疊杯發展在北部較盛，屏東正起步。屏大承接委員會後將有良好發展，未來配合屏東縣政府四級五區體育人才培育，期盼招募更多好手進到屏大就讀，也協助選手未來就業。

正修科技大學疊杯選手蔡宜軒表示，委員會成立可以讓大家更認識疊杯運動，讓玩這項運動的人越來越多，在南部發展更好。希望未來比賽可以辦在南部，不用每次都往北部跑。

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屏大表示，校方培育體育人才不遺餘力，校內設有田徑、籃球、足球、排球、游泳及軟式網球及滑輪溜冰等多項競技運動代表隊；且屏大已擔任大專體總軟式網球委員會主辦學校2年多，協助培訓各層級選手、教練與裁判，協辦全國軟式網球排名賽、全國青年組軟式網球錦標賽，並協助接待國際軟式網球總會成員來訪，成效有目共睹，持續連任委員會主辦學校。

屏大提及，期盼拓展運動發展項目，看準競技疊杯及蹼泳專項發展潛力，參與運動選手人數眾多，屏大已有協辦蹼泳全國錦標賽經驗，並培育出世錦賽國手勇奪國際獎牌榮耀，競技疊杯近年發展熱絡，各年齡層族群皆熱衷疊杯運動，台灣選手參與世錦賽及亞錦賽均獲得傑出成績表現，兩個運動專項都值得投注心力推廣，因此向大專體總申請成立委員會，並且由屏大擔任首任主辦學校，擴大運動項目推展。（編輯：李亨山）1140218

屏東大學向中華民國大專院校體育總會申請成立競技疊杯及蹼泳委員會通過，18日在屏大舉行揭牌儀式。中央社記者黃郁菁攝 114年2月18日

中華民國大專院校體育總會競技疊杯及蹼泳委員會18日在屏東大學揭牌，屏大校長陳永森（1排左3）、大專體總會長王淑音（1排左4）等人出席。中央社記者黃郁菁攝 114年2月18日

台灣疊杯選手鍾宛蓁（左）、蔡宜軒（右）18日出席中華民國大專院校體育總會競技疊杯及蹼泳委員會揭牌，於屏東大學示範競技疊杯。中央社記者黃郁菁攝 114年2月18日

屏東大學表示，蹼泳近年為世界重要體育競賽項目，屏大選手也有優異成績表現。圖為屏大選手訓練情形。（國立屏東大學提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月18日