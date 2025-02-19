韓職樂天巨人隊台南春訓 黃偉哲攜美食探視

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（中央社記者張榮祥台南19日電）韓國職棒樂天巨人棒球隊1月進駐台南市亞太國際棒球訓練中心展開41天春訓，台南市長黃偉哲今天探視，還送上肉包及珍珠奶茶，期待雙方棒球、文化更多交流，深化合作關係。

韓職樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）一、二軍，1月25日起進駐亞太國際棒球訓練中心成棒副球場展開春訓，並和台南三級棒球選手交流。黃偉哲今天探視並送上美食慰勞球員。

黃偉哲表示，韓國職業隊到台南春訓及交流，並指導台南市少棒、青少棒和青棒球員，讓小球員們受益良多。今年是樂天巨人棒球隊第1年在台南春訓，開啟韓職和台南棒球交流契機，希望未來有更多機會交流。

台南市體育局指出，樂天巨人隊在台南春訓從1月25日至3月6日共41天，成員包括一軍、二軍選手、教練及工作人員共125人，場地主要使用成棒副球場、室內投打練習場及重訓室。

體育局表示，樂天巨人總教練金泰亨已表明今年目標是打進季後賽。過去在其他國家春訓受限於單一場地，無法同時進行投、打、傳接、跑壘各項訓練。亞太棒球場則具備多面球場、小內野、室內投打練習場及重訓室、多道獨立戶外投手練習場。

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對於黃偉哲送上美食，市府表示，樂天巨人隊球員讚不絕口，珍珠奶茶更是日常訓練必點外送。球員對在台南春訓多予好評，台南冬天氣候舒適，沒有想像中炎熱，完善醫療院所、良好治安及美食文化，也讓他們無後顧之憂，引發韓國球迷熱烈討論。

目前亞太國際棒球訓練中心全區已完工，成棒主球場將迎來韓職NC恐龍隊（NC Dinos）和國內6支球隊共8場交流賽，市府14日開放內野區免費索票體驗，幾近額滿，反應熱烈。（編輯：孫承武）1140219