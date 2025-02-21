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NBA詹姆斯再轟40分 湖人退拓荒者止2連敗

2025/2/21 15:19（2/21 15:56 更新）
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NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（前）21日面對波特蘭拓荒者狂轟40分。（圖取自x.com/Lakers）
NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（前）21日面對波特蘭拓荒者狂轟40分。（圖取自x.com/Lakers）
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（中央社記者陳容琛台北21日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯即便已經年滿40歲，但仍持續在賽場展現宰制力，今天面對波特蘭拓荒者狂轟40分，率隊以110比102中止2連敗。

隨著昨役在主場不敵東區倒數第2的夏洛特黃蜂後，湖人不僅苦吞2連敗，今天還得面臨「背靠背」賽事、作客拓荒者，甚至凌晨3時才抵達飯店，加上在超級球星唐西奇（Luka Doncic）因傷高掛免戰牌情況下，體能問題備受挑戰。

不過，年滿40歲的詹姆斯（LeBron James）連續2天出賽依舊維持高檔表現，從一開始就以強勢表現帶領湖人取得領先，掌管整個戰局，搭配芮維斯（Austin Reaves）也加入搶分行列，兩人合計攻下72分，最後聯手幫助湖人止敗。

此役詹姆斯上場36分鐘，狂轟全場最高40分，外帶8籃板、4助攻，表現完全不像已逾「不惑之年」的球員，但也發生多達11次失誤。湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後接受媒體聯訪時認為，詹姆斯的表現超越常理，「關鍵是他的心態，即便已經是億萬富翁，但他仍在40歲年紀選擇連2天出賽。」

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瑞迪克大方稱讚，詹姆斯是史上最偉大的競爭者之一，「能夠執教他是非常幸福的事，因為他每天在場上都是全力以赴應戰。」瑞迪克補充，征戰NBA賽場只有1個祕訣，「如果努力打球，每晚都有機會獲得勝利。」

目前湖人以33勝21負暫居西區第5，下一戰將作客約基奇（Nikola Jokic）領軍、剛摘下9連勝的丹佛金塊，預料是一場硬仗。（編輯：陳政偉）1140221

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