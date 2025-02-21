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桌球亞洲盃 林昀儒預賽3戰全勝1局未失晉16強

2025/2/21 20:29（2/21 20:48 更新）
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台灣桌球一哥林昀儒（圖），在桌球亞洲盃預賽最終戰，面對新加坡小將郭勇，僅用了20分鐘就直落3獲勝，以分組第一晉級16強。（中央社檔案照片）
台灣桌球一哥林昀儒（圖），在桌球亞洲盃預賽最終戰，面對新加坡小將郭勇，僅用了20分鐘就直落3獲勝，以分組第一晉級16強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北21日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在桌球亞洲盃分組預賽最後1戰，面對新加坡小將郭勇，僅用了20分鐘就以11比8、11比4、11比5輕鬆過關，預賽以3連勝輕鬆拿下分組第1晉16強。

現年23歲、世界排名14的林昀儒，賽前與年僅18歲、世界排名85名的郭勇僅有1次交手紀錄，雙方在2023年世錦賽首輪交鋒，當時林昀儒以4比2獲勝。

林昀儒開局就進入狀態，僅短暫落後1分，隨後就掌握主動展開攻勢，並在比賽局末拉開差距，順利收下首局。

第2局林昀儒掌握對手節奏和攻擊模式，加上刻意提速及拿手的反手擰球屢屢建功，最多取得8分領先優勢，僅用5分鐘就收拾對手、輕鬆拿下第2局，並取得聽牌優勢。

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第3局戰況如出一轍，林昀儒的正、反手拍無往不利，打得郭勇毫無招架之力，最多領先7分，同樣只花不到6分鐘就收下第3局以及比賽勝利。

林昀儒在桌球亞洲盃預賽表現出強大宰制力，即便和號稱「天才新秀」的中國陳垣宇同組，還是3戰全勝且1局未失，輕鬆搶下分組第1晉級16強淘汰賽。（編輯：龍柏安）1140221

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