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經典賽資格賽台灣25日爭最後門票 莊陳仲敖先發對決西班牙

2025/2/24 19:36（2/24 19:53 更新）
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世界棒球經典賽資格賽台灣隊25日決戰西班牙隊，爭最後1張晉級門票，台灣隊推投手莊陳仲敖先發登板。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽資格賽台灣隊25日決戰西班牙隊，爭最後1張晉級門票，台灣隊推投手莊陳仲敖先發登板。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北24日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊明天決戰西班牙隊，爭最後1張晉級2026年經典賽（WBC）門票，台灣隊推投手莊陳仲敖先發登板，對上曾面對台灣隊的西班牙隊先發投手拉索。

台灣隊21日首戰以5比12不敵西班牙隊，22日以9比1擊退南非隊，昨天再以0比6遭尼加拉瓜隊完封，1勝2敗，而3戰全勝的尼加拉瓜隊率先拿到2026年WBC門票，台灣隊要與分組第2名的西班牙隊在台北大巨蛋爭出線。

24歲的莊陳仲敖來自美國職業棒球奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics），去年球季一路從美職小聯盟（MiLB）1A、高階1A升到2A，總計出賽23場含15場先發、投86局，送出84次奪三振，拿下6勝2敗、防禦率2.09。

莊陳仲敖雖受邀參加今年運動家大聯盟（MLB）春訓，仍選擇先回台灣打國家隊。

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台灣隊明天15名投手都可登板，目前莊陳仲敖、隊友孫易磊都還沒登板紀錄，另火球男徐若熙、曾峻岳已在昨天比賽小試身手，其中徐若熙更是150公里以上火球連飆，最快達157公里。

拉索（Ramon Rosso）21日對台灣隊時登板，是這場賽事西班牙隊第2任投手，共用47球長中繼投3.1局，僅被台灣隊野手林子偉敲出1支安打，投1次保送，飆出7次三振，無失分，也是150公里以上火球連飆。（編輯：李明宗）1140224

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