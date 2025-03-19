全國原民運基隆380名選手參賽 市府提高補助

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）全國原住民族運動會將於高雄舉行，基隆派出380名選手參賽，市府將膳食費補助從每日200元提升至300元，住宿費從每日700元提高至1000元，盼選手們能無後顧之憂爭取佳績。

全國原住民族運動會將於21日至24日在高雄市隆重舉行，基隆市長謝國樑今天在基隆市教育處副處長楊永芬陪同下，於基隆市府一樓大廳授旗給基隆市體育會總幹事賴阿輝與無黨籍基隆市議員陳明建。

謝國樑表示，今年基隆市參賽選手人數創歷年新高，展現基隆市在競技體育發展成果，市府今年大幅提高4大全國性賽事的參賽補助，包括全國原住民族運動會、全國運動會、全民運動會及全國中等學校運動會，確保選手在競賽過程中獲得最好的後勤支援。

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他指出，針對參賽選手的補助，基隆市府將膳食費提升至每日新台幣300元，住宿費提高至每日1000元，並提供各項競賽資源及後援服務，希望選手們能無後顧之憂，專注於賽事為基隆爭光。

教育處表示，全國原民運基隆市代表隊今年共派出416名選手與隊職員，參賽項目包含6項傳統競技項目及7項現代競技運動，基隆市代表隊最被看好的項目為田徑與傳統拔河，在歷屆賽事中均有亮眼表現，備受期待。（編輯：戴光育）1140319