謝國城盃少棒23日開打 謝南強勉球員健康快樂打球

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽明天開打，總計14支球隊參賽，爭取LLB亞太區少棒賽參賽資格，謝國城文教基金會董事長謝南強勉勵球員健康愉快打球、平常心發揮實力。

114中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽今年移師台北市青年、新生公園棒球場舉行，也是青年公園棒球場更換人工草皮後首場全國性的賽事。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天特別安排在別具意義的球場青年公園棒球場舉辦「開幕園遊會」，邀請來自全國各地遠道而來的球隊共襄盛舉，冠名贊助單位中華電信提供參賽球隊免費園遊券，希望球隊透過「吃喝玩樂」的體驗，感受大會的熱情。

TLLB特別於開幕典禮中頒發「最佳志工獎」，表揚每隊推舉出的家長，感謝其對球隊的付出，希望未來有更多熱心人士支持並投入基層棒球，讓台灣棒球的根基更加穩固。

開幕儀式上高齡89歲的謝國城文教基金會董事長謝南強親自出席，從日劇時期開始談台灣棒球發展歷史，也提到他的爸爸謝國城於1969年率台中金龍少棒參加威廉波特、奪下世界冠軍，帶起台灣棒球風潮，而最近世界12強棒球賽奪冠，也再帶起另外一波高潮。

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謝南強勉勵球員打球要保持平常心，才能把平時練習的東西和實力在場上發揮，希望球員能健康、愉快打球。

TLLB也感謝台灣美津濃長期贊助各類運動賽事，今年持續挹注資源，提供冠軍隊前往亞太區參賽的球衣及部分球具贊助，協助台灣選手在國際體壇上拚戰，今年亞太賽將於韓國舉辦，時間訂於6月27日至7月3日，世界賽則在8月中於美國賓州威廉波特進行。（編輯：陳政偉）1140322

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽23日將正式開打，今年計有14支球隊參賽，全力爭取LLB亞太區少棒賽參賽資格。圖為各隊代表於開幕儀式中集結合影。中央社記者謝靜雯攝 114年3月22日