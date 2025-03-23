何帛諺投守有表現 謝國城少棒桃園龜山搶首勝

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）謝國城盃少棒賽桃園龜山國小要挑戰3連霸，今天預賽首戰與屏東大平國小交手，龜山何帛諺先發2局無失分，守備有美技接殺幫助球隊抓下最後一個出局數，助隊以4比1搶下首勝。

114年謝國城盃少棒賽今天開打，桃園龜山首戰與屏東大平交手，龜山1局下靠著保送、安打、失誤先馳得點，3局下安打攻勢串連，靠著單局3安、失誤再拿2分，4局下再添1分保險分，順利搶下勝利。

龜山今天採投手車輪戰，先發投手何帛諺投2局，謝承濬、楊亞柏、曾睿濬、林冠嶔、陳宥霖接連登板，投手群聯手僅失1分，勝投記在謝承濬身上。

龜山總教練李政達表示，前幾天陣中7、8名球員都感冒，休息了一陣子，盃賽首場比賽本來就是最難掌握的，今天球員們在精神上、積極度上很明顯沒有把平時訓練成果展現出來，相信後面會越來越好。

李政達表示，今天攻擊方面打擊沒有連貫，全場10多個殘壘，2次滿壘機會沒有把握搶分，對方投手也表現不錯。李政達也提到，這支球棒彈性沒有很好，沒有確實擊中球很難大量得分，相對來說投手和守備的穩定性就更為重要。

何帛諺今天先發投2局被敲1支安打，投出2次四死球保送，無失分，從投手任務退下後守中外野，6局上追至全壘打圍欄邊接殺深遠飛球，幫助球隊守住勝利。

李政達表示，今天讓多一點投手登板投球，主要也是讓球員適應青年公園棒球場沒有投手丘投起來的感覺，加上有投球數限制，也需要確保戰力調度空間。

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何帛諺自評今天投球表現不算好，控球不好、保送偏多，但對於守備很有自信。何帛諺從小學2年級開始打球，他不好意思笑說，會想要加入球隊，是因為不想要讀書，打球很好玩。

何帛諺提到，看到學長連兩年拿下代表權去美國威廉波特比賽很羨慕，也想到美國看看，偶像是日籍旅美好手山本由伸、欣賞他的協調性好。（編輯：張雅淨）1140323