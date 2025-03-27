謝國城盃少棒賽 南投縣、台中市搶下4強門票

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）謝國城盃全國少棒錦標賽在今天打完敗部冠軍戰，4強門票全數出爐，A組由南投縣隊投、打發揮，搶下挑戰衛冕軍桃園市隊的資格；B組則是台中市隊出線，下一戰踢館台北市隊。

南投縣隊（新街國小）今天靠著重砲捕手幸家文首局扛出3分彈，且先發投手王子恒一夫當關撐滿全場，終場以5比1擊敗高雄市隊（壽天國小）。幸家文連2場比賽都在首打席轟3分全壘打，南投縣隊總教練紀俊麟直言給了全隊很大的安定感。

身高只有147公分的幸家文是南投縣信義鄉布農族，不過從小就跟父母住在市區，由哥哥帶著一起玩棒球，在4年級加入新街國小少棒隊。紀俊麟稱讚幸家文是力量與速度兼具的捕手，雖然個頭小，但跑起來在隊上數一數二，這次比賽又打得特別出色。

南投縣連續3年晉級4強，紀俊麟指出，代表縣內各校少棒的整體實力提升，今年也達成了第1階段目標，接下來還差2勝，嘗試拿到指標性的歷史首冠。

另一場賽事，台中市隊（忠孝國小）克服開賽2分落後，用13支安打擊潰屏東縣隊（大平國小），埋伏在第8棒的阮昱凱更是單場2支3分砲，幫助球隊終場以15比3提前在第4局結束比賽。

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阮昱凱前3場比賽打擊無太多建樹，南投縣總教練賴朝榮趁著昨天休兵回台中幫助調整，此役挪動棒次有好的結果，賴朝榮說：「我跟他說都沒有用心在看球，提醒他不能當盲劍客，其實那支飛很遠的第2轟，就是他平常在練習時打到的距離。」

阮昱凱剛入隊時身高就175公分，現在更長到180公分，甚至被誤認是教練。阮昱凱最欣賞的選手是味全龍重砲手吉力吉撈．鞏冠，「因為他開轟後的確信步很帥。」（編輯：陳政偉）1140327