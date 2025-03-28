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謝國城盃少棒謝承濬黃睿騰開轟 桃園3連霸剩一步

2025/3/28 15:18（3/28 15:36 更新）
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114年謝國城盃全國少棒錦標賽持續展開，桃園龜山28日在4強戰對上南投新街，龜山黃睿騰（圖）等人開轟，率隊以5比0獲勝、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年3月28日
114年謝國城盃全國少棒錦標賽持續展開，桃園龜山28日在4強戰對上南投新街，龜山黃睿騰（圖）等人開轟，率隊以5比0獲勝、晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 114年3月28日
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）謝國城盃少棒賽今天4強戰，桃園龜山謝承濬、黃睿騰開轟，率隊5比0勝南投新街，晉級冠軍戰，挑戰3連霸剩一步。總教練李政達預言，與北市東園爭冠會是投手戰，應該蠻精彩的。

114年謝國城盃少棒賽，桃園龜山在4強與南投新街交手，龜山1局下先攻下2分，3局下謝承濬2分砲、黃睿騰陽春砲，龜山單局2轟攻下3分，拉開領先差距。

龜山先發投手楊亞柏投5.1局被敲出4支安打， 投出1次觸身球保送、8次三振，無失分，何帛諺接手投0.2局沒被敲出安打，投出1次三振，無失分，順利搶勝晉級冠軍戰，明天將與北市東園爭冠。

龜山總教練李政達表示，黃睿騰先前就曾單場雙響砲，前陣子遇到一段低潮期，但相信黃睿騰的能力。他也透露早上有詢問要不要挪動棒次到3棒，但黃睿騰想要續扛4棒，很開心有發揮。

李政達表示，龜山連兩年奪下代表權赴美國威廉波特比賽，也期待可以完成3連霸，但不會給球員壓力，希望球員盡力完成每場比賽，就看明天臨場表現。

李政達也提到，龜山和東園都有把主力的投手戰力留下來，預期冠軍戰將會是投手戰，應該會蠻精彩的。

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黃睿騰表示，之前的低潮主要是球沒辦法帶高，一直擊成滾地球，只能持續練習，對自己信心喊話一定做得到，今天上場打擊沒有想太多，把球帶進來，打到球感覺就是全壘打，很振奮。

黃睿騰笑說，很喜歡4棒這個角色，今天的全壘打是生涯第4轟，是因為身材好被教練發掘開始打棒球，偶像是中職樂天桃猿隊野手陳晨威。（編輯：管中維）1140328

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謝國城盃少棒楊亞柏捕手經驗替投球加分 姨丈是邱辰謝承濬開轟謝國城少棒桃園勝 追隨哥哥拚威廉波特
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