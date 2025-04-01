悍將兄弟2日都派本土投手 龍主場開幕戰鋼龍先發

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職富邦悍將主場開幕戰明天迎戰中信兄弟，兩隊都派出本土投手先發，悍將派出張奕、兄弟先發投手為鄭凱文；味全龍主場開幕戰先發投手為鋼龍，對手台鋼雄鷹派陳柏清先發。

悍將明天回到主場新莊棒球場迎戰兄弟，悍將先前就宣布將由本土投手張奕扛主場開幕戰先發，這也是張奕中職生涯一軍初先發，張奕先前受訪時表示，可以扛起主場開幕戰先發重任，「是生涯很好的出發點。」

張奕去年選秀第2輪被悍將選進，去年整季一軍都是後援出賽，後援出賽對兄弟對戰累積投7場，共6局失掉4分責失分，吞下1敗、有3次救援成功，對戰防禦率6.00。

兄弟明天派出經驗豐富的36歲本土投手鄭凱文先發，鄭凱文今年官辦熱身賽僅有1場出賽，對味全龍中繼投3局無失分、無關勝敗；鄭凱文去年球季與悍將對戰次數僅1場，後援投1局無失分、奪下勝投，2023年球季對戰有6場先發，戰績3勝1敗、有過1場完投。

另外，味全龍隊天母主場開幕戰明天迎戰台鋼雄鷹，龍隊派出洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍今年官辦熱身賽有1場先發對統一7-ELEVEn獅隊，投4局無失分、無關勝敗。

鋼龍去年與雄鷹隊對戰4場先發，戰績2勝1敗，總計投21.2局失掉5分（4分責失分），沒被敲出過全壘打，對戰防禦率1.66、成績不錯；龍隊表定開季首戰3月30日與樂天桃猿交手因雨延賽，鋼龍明天先發要幫龍隊搶本季首勝。

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雄鷹隊明天派出本土投手陳柏清先發，陳柏清今年官辦熱身賽2場出賽，投9局失掉4分責失分、吞下1敗；陳柏清生涯與龍隊對戰1場先發、1場後援，投6.2局被張政禹敲出過全壘打，對戰防禦率6.75。

獅隊明天在台南棒球場迎戰樂天桃猿，獅隊派出新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）先發，桃猿隊派出威能帝（Pedro Fernandez）應戰，威能帝去年球季對獅先發4場，戰績2勝、沒有敗績，對戰防禦率2.67。（編輯：李亨山）1140401