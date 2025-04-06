TPBL謝亞軒砍22分 特攻決勝節大反撲逆轉攻城獅

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（中央社記者陳容琛台北6日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻今天在洋將克力斯（Kristijan Krajina）攻28分、13籃板的帶領下，搭配謝亞軒挹注22分，以97比91逆轉新竹御嵿攻城獅。

積極卡位季後賽席次的特攻作客攻城獅，首節在洋將飛馳（Daron Russell）、謝亞軒輪番飆進外線下，手握小幅度領先，沒想到第2、3節擋不住攻城獅的多點開花，導致特攻一度落後達15分，並在3節打完陷入12分落後。

然而，特攻在決勝節展開大反攻，除了謝亞軒在外線開砲外，搭配奈森（Nysier Brooks）、克力斯坐鎮禁區，打出17比0的強勢反擊，加上團隊提升防守強度，尤其特別針對對手的外線，讓攻城獅單節僅拿下7分，最後特攻以6分之差上演逆轉勝，戰績也重回5成大關。

此役特攻三洋將發揮亮眼，克力斯攻下全隊最高28分，外帶13籃板，奈森拿下16分、12籃板，而球隊得分王飛馳挹注20分，至於當家本土射手謝亞軒飆進4記三分球，貢獻全隊次高22分。

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值得一提的是，此役飛馳因為被吹判技術犯規，提前在第3節離場，謝亞軒賽後接受主辦單位採訪時提到，飛馳的進攻火力很強，對球隊相當重要，不過，特攻板凳上還有很多能量充沛的球員，包含魏嘉豪、施晉堯全力拚防守，帶動球隊的反撲。

隨著賽季逐漸進入尾聲，謝亞軒表示，帶著戰戰兢兢的心態面對每場比賽，並希望搶下全部的勝利，「我們球員做好教練團賽前的設定，然後上場不要怯場，盡量幫助球隊做出貢獻」。（編輯：管中維）1140406