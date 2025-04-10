羽球亞錦賽 楊博涵、劉廣珩台灣唯一晉8強

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣男雙組合楊博涵、劉廣珩，今天在中國寧波舉行的亞洲羽球錦標賽16強，21比12、16比21、21比18擊敗大會第8種子馬來西亞組合萬煒聰、鄭凱文，成為台灣唯一晉級8強選手。

男雙世界排名第22名的楊博涵、劉廣珩，生涯首度對決世界排名第7的萬煒聰、鄭凱文。

首局台灣組合表現搶眼，在發球、接發球的前3拍主動搶攻，在雙方4比4平手時連拿5分稍微拉開比數，接著又在15比11時連拿6分，順利收下首局。

第2局楊博涵、劉廣珩主動失誤過多，開賽1比1平手後就被對手逐漸拉開比數，最多以8比15落後，只得拱手讓出第2局。

關鍵的第3局，雙方激戰，共出現10度平手，不過，楊博涵、劉廣珩15比16落後時連得4分取得關鍵領先，儘管隨後被對手追到1分差，但台灣組合穩穩再拿2分，收下這場比賽勝利。

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接下來，楊博涵和劉廣珩在8強的對手，將是印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo Rolly Carnando）。

羽球亞錦賽進行第3天賽事，台灣除了男雙楊博涵、劉廣珩外，其餘組別的選手都遭到淘汰。（編輯：管中維）1140410