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射箭世界盃 台灣陳界綸、黃逸柔複合弓混雙摘銀

2025/4/13 01:44（4/13 02:01 更新）
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台灣複合弓好手陳界綸（左2）、黃逸柔（右2），12日在美國射箭世界盃混雙決賽，不幸遭到印度隊逆轉，但仍為台灣摘下1面銀牌。圖為賽前練習照片（中華民國射箭協會提供）中央社記者黎建忠傳真114年4月13日
台灣複合弓好手陳界綸（左2）、黃逸柔（右2），12日在美國射箭世界盃混雙決賽，不幸遭到印度隊逆轉，但仍為台灣摘下1面銀牌。圖為賽前練習照片（中華民國射箭協會提供）中央社記者黎建忠傳真114年4月13日
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（中央社記者黎建忠台北13日電）在美國舉行的射箭世界盃佛羅里達站，今天進行複合弓混雙金牌戰，台灣組合陳界綸、黃逸柔，以151比153不敵印度組合，但仍舊替台灣射箭隊摘下1面銀牌。

世界射箭總會（World Archery）日前宣布，2028年洛杉磯奧運將首度列入射箭複合弓混雙為正式競賽項目，這也是奧運射箭史上，首度有複合弓項目。

美國射箭世界盃佛羅里達站，台灣複合弓混雙組合陳界綸、黃逸柔一路挺進金牌戰，強碰當今複合弓強權國家印度組合文納姆（Jyothi Surekha Vennam）、雅達夫（Rishabh Yadav）；其中文納姆在杭州亞運1人就橫掃3面金牌。

比賽由陳界綸先射，前2局分別以38比37、39比38，總分77比75領先印度組合，儘管第3局以38比39落敗，但台灣組合總分仍以115比114領先1分。

沒想到關鍵的第4局，女將黃逸柔在第2支箭射出意外的8分箭，單局36比39落敗，總比分陳界綸、黃逸柔就以151比153慘遭逆轉落敗。

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根據官網數據統計，陳界綸8支箭的平均箭值高達9.75分，反觀黃逸柔受到那支8分箭的影響，平均箭值只有9.12分，是混雙決賽4人中最低。

儘管陳界綸的混雙僅收下銀牌，但他在複合弓男子個人賽還有機會拚戰，陳界綸4強賽將先對上丹麥的傅勒頓（Mathias Fullerton），對手是2023年世錦賽銀牌得主。（編輯：洪培英）1140413

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陳界綸
射箭世界盃 陳界綸、黃逸柔晉級複合弓混雙金牌戰
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