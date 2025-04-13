沙子宸小聯盟1A先發好投 6局9K無失分本季首勝

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）奧克蘭運動家隊投手沙子宸今天在小聯盟1A本季首場先發出賽展現壓制力，投6局飆出9次三振、無失分，球隊終場以3比0擊敗道奇隊，沙子宸奪下個人本季首勝。

21歲台灣投手沙子宸今年開季從小聯盟1A出發，台灣時間7日本季首場出賽為中繼登板，投3局飆出6次三振、無失分，今天運動家隊1A與洛杉磯道奇隊1A比賽，沙子宸本季首場先發出賽也有好表現。

沙子宸開賽連抓6個出局數，直到3局上被首名打者敲出安打，但接著投出三振、製造雙殺化解危機，4、5局再讓對方打者6上6下。

沙子宸6局續投，前2個出局數都是三振拿下，接著被敲出三壘打，但及時回穩，讓打者敲出二壘方向滾地球出局、完成投球任務。

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沙子宸今天總計用76球投6局，僅被敲出2支安打，投出9次三振、沒有四死球保送，無失分，本季出賽防禦率維持0，奪下個人本季首勝。

運動家隊5局下靠著保送、安打、高飛犧牲打先馳得點，6局下再靠著道奇隊投手、守備都有狀況，單局再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1140413