領航猿咬傷金鹿 拚BCL東亞區資格賽4強機會濃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天靠著洋將伯朗、瓊斯合攻39分，在BCL Asia東亞區資格賽以85比63擊敗馬來西亞森美蘭金群利金鹿，有極大機率晉級4強。

由國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），其中在東亞區資格賽匯集台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡及泰國等國家的職業球隊，將8支球隊分成A、B兩組，歷經分組循環賽後，取分組前2名晉級4強，最後將有2隊獲得亞洲籃球冠軍聯賽的會內賽門票。

代表台灣征戰的領航猿今天在主場新莊體育館面對森美蘭金群利金鹿，上半場靠著洋將伯朗（Alec Brown）、瓊斯（Jarrod Jones）輪番發威，手握雙位數領先，即便易籃後遭遇對手反撲，不過領航猿仍在第4節持續擴大領先，早早鎖定勝利，最後以超過20分之差取勝。

透過 Google News 追蹤中央社

取得分組賽4連勝後，領航猿晉級4強機會濃，下一戰將迎戰蒙古比什雷爾特金屬，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時提到，金屬是很有韌性的球隊，尤其球風與先前交手的球隊不盡相同，因此並非容易應付的對手，「下一場很關鍵，希望可以拿到全勝。」

另一支台灣勁旅新北國王今天也迎來亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽的首戰，在洋將沃許本（Jason Washburn）貢獻「雙10」24分、11籃板，搭配艾夫伯（Michael Efevberha）挹注22分，最後以89比80力退泰國曼谷高科技，如願在BCL資格賽的分組賽開胡。（編輯：蕭博文）1140427