德保拉自行走下場惹議 平野惠一：正討論懲處

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（中央社記者楊啟芳新北6日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊洋投德保拉沒等投手教練王建民上投手丘換投就自行走下場，兄弟總教練平野惠一今天表示，德保拉左肩發炎、拉傷，自行退場球團內部正在討論懲處。

兄弟4日作客桃園棒球場交手樂天桃猿隊，2局下雨勢過大一度暫停，恢復比賽後，先發的德保拉（Jose De Paula）3局下被敲安打、發生守備失誤後，沒等王建民上投手丘換投就自行走下場。

平野惠一表示，德保拉確實在反省，覺得一舉一動要成為年輕選手榜樣，希望之後可做好自己該做的事，也希望大家之後持續關注德保拉的行動。

平野惠一說，德保拉有這樣的行為，是這個環境、隊內環境導致，而自己也有責任。德保拉一定不是故意的，那天的環境讓德保拉做出這樣的行為。

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傷勢部分，平野惠一表示，德保拉去醫院檢查後是左肩輕微拉傷、發炎，會持續治療、調整，是否跳過輪值或留一軍，根據恢復狀況決定，目前還不知道，還需觀察。

他說，德保拉覺得傷勢沒很嚴重，認為「可以、沒有問題」，畢竟很少有選手可一整年維持健康身體，但是忍住了或真沒問題，戰績雖很重要，也要顧慮選手職業生涯。（編輯：李明宗）1140606