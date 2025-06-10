MLB運動家新秀預約年度美技 翻牆沒收全壘打堪比蜘蛛人[影]

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天上演宛如蜘蛛人般的接殺美技，奧克蘭運動家新秀克拉克硬是將天使打者轟出中外野眼看越過大牆的飛球撈進手套，接住球瞬間整個人有一半已在全壘打牆外。

克拉克（Denzel Clarke）的美技讓出局的洛杉磯天使打者夏努爾（Nolan Schanuel）傻眼，就連運動家投手霍爾曼（Grant Holman）也抱著頭，不敢相信這位年輕小老弟幫他沒收對方先馳得點的陽春砲。大聯盟官網更是盛讚這個接殺可以預約年度最佳美技，直呼「看見了蜘蛛人在牆上」。

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大聯盟官網指出，這已不是登上大聯盟還不到3週的克拉克第一次這類表現。5月底他首度以大聯盟選手之姿到故鄉多倫多比賽時，就演出跳上中外野一邊用手巴著牆、一邊沒收藍鳥隊打者柯克（Alejandro Kirk）可能全壘打的美技。

不過比賽最後還是由洛杉磯天使以7比4擊敗奧克蘭運動家，菊池雄星7.1局送出5次三振拿下勝投，對手僅從他手中打出1支安打，他的防禦率目前僅2.92。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1140610