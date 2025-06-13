兄弟力邀韓國女團ITZY 8/2登大巨蛋開球演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職中信兄弟將於8月1日至3日在台北大巨蛋進行主場賽事，並舉辦「Channel B vol.2」K歌主題日，球團今天宣布，8月2日將邀請超人氣韓國女團ITZY擔任開球及演出嘉賓。

中信兄弟將於8月1日至3日舉辦年度K歌主題日盛事「Channel B vol.2」，繼日前公布韓流經典男團SUPER JUNIOR-D&E擔任8月3日活動嘉賓後，球團今天再加碼宣布韓國女團ITZY將於8月2日率先登場，為活動揭開華麗序幕。

ITZY自2019年出道曲DALLA DALLA以來，MV創下YouTube 24小時破千萬觀看的成績，並接連拿下多項音樂榜冠軍，且從ICY、WANNABE到SNEAKERS、CAKE、UNTOUCHABLE、GOLD等多首代表作不斷，近期成功完成第2次世界巡演。

ITZY剛在9日以迷你專輯Girls Will Be Girls回歸，兄弟球團表示，此次中信兄弟K歌主題日將成為ITZY全新作品在台首演的亮相舞台，結合特製舞台設計與燈光視效，打造感官震撼的現場演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

ITZY也將於8月2日擔任賽前開球嘉賓，這將是她們首度踏上台北大巨蛋棒球場。

兄弟球團表示，這次將推出「Channel B vol.2」K歌主題套票，凡購買8月1日、8月2日、8月3日3天主題套票，即有機會獲得ITZY簽名球衣，更多活動內容資訊可鎖定中信兄弟官方社群平台。（編輯：張雅淨）1140613