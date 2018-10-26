普悠瑪司機員尤振仲4聲明 兒女代父鞠躬致歉

（中央社記者沈如峰、邱俊欽宜蘭縣26日電）台鐵普悠瑪列車翻覆事故，司機員尤振仲今天發表4點聲明表示，對於意外發生事故造成許多家庭破碎，甚至無法彌補的憾事，內心深感萬分歉疚與不安，也致上無限歉意。

尤振仲的兒女下午3時現身羅東聖母醫院，代表父親對外宣讀4點聲明，他們神情嚴肅，向媒體表示，事情發生至今，父親對意外感到相當自責且難過，想向死傷者的家屬致上最深的歉意。

尤振仲的4點聲明，包括對於這一次發生意外事故的罹難者及家屬，以及當天的乘客，致上最深的歉意、對不起。對於意外發生事故造成許多家庭的破碎，甚至無法彌補的憾事，內心深感萬分歉疚與不安。

尤振仲指出，身為普悠瑪列車的駕駛員，他承諾不會逃避、隱匿或是說謊，也會坦然面對且配合司法調查，並負起應該要負的責任。

台鐵普悠瑪列車21日發生出軌翻覆事故，司機員尤振仲的兒女（圖）26日代表父親宣讀4點聲明表示，對於事故造成許多家庭破碎，甚至無法彌補的憾事，內心深感萬分歉疚與不安，也致上無限歉意。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年10月26日

聲明中指出，全案已經進入司法調查程序，有關事故的原因，他已將當日車輛遭遇故障因素、操作流程以及相關通訊過程，詳細陳述給檢察官製作筆錄。在面對檢察官的訊問，也絕無隱匿、謊騙的行為，其餘相關疑點及責任歸屬，基於偵查不公開原則，將靜候司法的公平、公正、公開調查結果，釐清事情真相。

尤振仲說，對於近日飽受身心的煎熬，不論心理及生理方面，都承受相當大的壓力，對於各界人士，以及民眾一人一信的關心深感欣慰，也感謝羅東聖母醫院的醫師不斷地鼓勵。醫師說，「上帝既然留下了我活口，就是有些事情要我去做」，期盼各界能給他及家屬有一定的空間。

另外，尤振仲在聲明中感謝當天參與救援的警消人員、台鐵人員及羅東聖母醫院等醫護人員救援，最後也對於不幸往生、受傷者及當日車次的乘客，再次致上無限的歉意。

台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。（編輯：梁君棣）1071026