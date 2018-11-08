許信良：蔡習會有機會 未必需要九二共識

前民進黨主席許信良8日表示，不是民進黨政府不要九二共識，是台灣社會有一大群人不要；要九二共識，台灣社會會更分裂。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北8日電）前民進黨主席許信良今天表示，不是民進黨政府不要九二共識，是台灣社會有一大群人不要；「蔡習會」不是完全沒機會，未必需要九二共識。但前總統馬英九認為，大陸把九二共識當成定海神針，若不能接受的話，非常困難。

2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」屆滿3週年，馬英九文教基金會與政治大學等單位共同舉辦研討會。前總統馬英九、前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌、許信良、前駐美代表沈呂巡、前立委林郁方等人都出席上午的圓桌論壇。

談到九二共識，許信良說，不是民進黨政府不要九二共識，是台灣社會有一大群人不要；要九二共識，台灣社會會更分裂。他說，總統蔡英文是菁英不是獨派，民進黨長期反對九二共識，如果執政後被強迫接受，民進黨會垮台。

許信良強調，現在的兩岸關係不好，不能怪罪民進黨政府，要怪中國大陸，過去中國大陸長期霸凌台灣，現在被美國霸凌，應該要反省，改變自己的態度，否則會被世界孤立。

許信良認為，「蔡習會」不是完全沒機會，只要習近平要，沒有什麼不可以，未必需要九二共識。

洪奇昌說，「馬習會」因為有主客觀形勢的推波助瀾才形成，從2008年的兩會恢復會談、2014年「王張會」、2015年「夏張會」等；「蔡習會」要成形，也要有相當的鋪陳。

他認為，必須回到兩岸領導人的遠見跟責任，努力控制風險，掌握任何小的和平契機，相互對對方有些期待，同時也克制自己。

最後閉幕致詞的馬英九說，九二共識不是什麼神主牌，是兩岸兩會當年達成的共識。陸委會曾做民調，如果「一中」是指中華民國，有6成多的民眾願意支持九二共識。

「蔡習會」有沒有可能，馬英九會後受訪指出，以目前條件來看非常困難，開這種會一定要兩廂情願，大陸把九二共識當成定海神針，是兩岸共同的政治基礎，民進黨或蔡總統不能接受的話，非常困難。

至於兩岸關係何去何從，馬英九的答案是「向憲法去、跟憲法走」，這是最好方向。兩岸統一不排斥，但沒有時間表，時機跟方式需要有共識，台灣、大陸情況都在改變，台灣因應的方向不能一成不變。

現場一名中國交換生對許信良的言論提問疑問，認為蔡政府不應該把一切的錯都歸咎給馬政府、國民黨及中國大陸，許信良回應表示，中國大陸長期霸凌台灣人民卻不自知，「今天你們被霸凌，知道是什麼滋味，不只是習近平，整個中國人民也要反省，否則會被全世界孤立。」（編輯：謝佳珍）1071108