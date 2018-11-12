張忠謀赴APEC 總統盼國際了解台灣努力

（中央社記者呂欣憓台北12日電）總統蔡英文今天接見APEC領袖代表張忠謀。總統表示，希望透過張忠謀和各國領袖交流，讓國際社會更了解台灣努力，張忠謀不僅分享台灣經驗，也為台灣開拓更多國際合作機會。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計劃於16日搭乘專機前往與會，抵達後隨即參與經濟領袖閉門會議。APEC預計18日發布領袖聯合宣言。

總統今天早上在總統府接見APEC代表團，她致詞時表示，今年APEC主題是「掌握包容性機會、擁抱數位未來」，在這議題上，張忠謀是最適合人選，代表台灣和世界領袖交換意見；在代表團出發之前，她要再次感謝張忠謀代表她參與這場重要國際會議，也要向代表團全體成員表達謝意和期許。

總統表示，這幾年來智慧科技興起，讓經濟模式面臨前所未有轉變，數位經濟為企業、政府和個人帶來創新和效率，但也帶來新的挑戰，像是數位落差和發展機會不均等問題，台灣在促進數位經濟發展推動開放治理，做了許多努力，也有相當成果。

總統指出，張忠謀在科技產業和數位發展上，擁有卓越經驗和影響力，希望透過張忠謀和各國領袖交流，讓國際社會更了解台灣努力，不僅分享台灣經驗，也為台灣開拓更多國際合作機會。

總統說，台灣要讓世界知道，台灣不儘是全球數位經濟供應鏈上重要環節，在創新治理和促進包容性成長上，台灣可以做出許多貢獻，台灣有意願也有能力和各國促進區域繁榮發展。

總統最後表示，她要特別感謝張淑芬，這次張淑芬同行，除了參加大會安排的行程，也會和當地慈善機構互動，為台灣進行慈善外交，向世界傳達台灣人的關懷和溫暖；透過APEC，台灣跟各國間會有更強合作和更深連結，相信在張忠謀帶領下，代表團一定能達成任務，讓台灣在數位經濟的亮點被看見。

張忠謀接著致詞表示，APEC是一個經濟會議，他以總統代表身分出席，APEC談的議題是關於經濟上的議題，總統昨天在臉書直播時提醒他要模擬總統的心情，他是以總統代表身分出席會議，他會謹守他的分寸，模擬總統的立場。（編輯：黃國倫）1071112