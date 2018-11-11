APEC傳遞總統聲音 張忠謀：有message給所有領袖

（中央社記者呂欣憓台北11日電）總統蔡英文今天早上和APEC領袖代表張忠謀開會，她希望透過張忠謀完整表達她的聲音和意見。張忠謀表示他「會有message給所有領袖，也會和APEC領袖有自然互動。」

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計畫於16日搭乘專機前往與會，張忠謀與APEC各國領袖場中互動以及雙邊會談安排，成為關注焦點。

蔡總統今天早上與張忠謀在官邸開會，兩人利用開會休息時間，用臉書直播方式說明兩人開會內容。張忠謀表示，他這幾個禮拜相當忙，看很多資料，了解台灣和好幾個APEC經濟體之間的問題和機會等，還要模擬領袖代表的心情；蔡總統則接話說：「你要模擬領袖的心情」。

張忠謀說，他到APEC的時候「會有message給所有領袖」，明天他舉行記者會時會講多一點，「除了這個message之外，也會和APEC領袖有自然互動。」

蔡總統接著表示，她為什麼找張忠謀開會，是希望把張忠謀帶進總統的情境，「他要進入領袖代表情境，我堅持他要進入領袖情境，我要把我對APEC的感覺和期待，想表達的聲音和意見，透過張忠謀，在這次APEC會議裡，有完整表達。」

蔡總統表示，她真的很榮幸張忠謀代表她出席APEC領袖會議，張忠謀在國際間廣受尊崇，相信參與APEC的人都會仔細聆聽張忠謀有什麼話要說，且張忠謀貼心、仔細、用功，這麼成功的人有任務時，花的心血讓人敬佩，由張忠謀代表參加APEC，是國家很大榮幸。

目前已知美國總統川普（Donald Trump）不會前往巴紐出席峰會，由副總統彭斯（Mike Pence）代打，中國國家主席習近平、新加坡總理李顯龍等，也會出席峰會。

亞太經濟合作會議是台灣參與的重要區域性組織，具有高度意義，張忠謀與代表團一行人，將於明天舉行行前記者會，對外公開說明此次行程與目標。

張忠謀專機預計在16日抵達巴紐，隨即參與經濟領袖閉門會議。APEC預計18日發布領袖聯合宣言。（編輯：楊凱翔）1071111