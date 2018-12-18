農委會：2020年全面洗選蛋暫緩 先噴印身分溯源

（中央社記者楊淑閔台北18日電）行政院農業委員會畜牧處今天表示，為兼顧防疫與食安，雞蛋2020年全面洗選暫緩，因為通路、運銷的冷藏條件不足，但是這2年會先推動逐顆噴印身分溯源，避免換蛋狀況發生。

行政院食品安全辦公室今天舉行的「107年食品安全管理檢討會議」上，行政院食品安全辦公室主任許輔的談話揭露2020年全面洗選蛋期程要暫緩。

畜牧處家禽生產科科長李宜謙接受聯訪指出，洗選的方向不會錯，是正確的，但是配套措施沒有想得很清楚，所以雞蛋2020年無法全面洗選。

他說，包含洗選後保護膜洗掉，必須冷鏈、冷藏配送，但是超市白天開冷氣溫控，晚上冷氣關掉，這樣反覆降溫、回溫，還有傳統市場的雜糧店，都需要全程溫控環境，否則是有風險疑慮的，特別是夏天。

李宜謙並說，蛋商在運送時，應該也要有冷鏈設備配送，尤其夏天，恐怕會敗壞，相關配套要與業界持續溝通布建。

他補充，也有專家質疑此政策推動得太過倉促，不過方向基本上是對的，還是會推動，但是配套要一起推行，將會與畜牧場、洗選場溝通先做逐顆噴字，先有身分、可溯源，不要讓蛋被換掉，而噴上的字包含畜牧場編號、有機等生產類別的資訊。

他也說，噴字成本當然會增加，但是一盒雞蛋不超過新台幣一元，不會影響到蛋價；基本上2020年無法全面洗選是因為銷售端、運輸的保鮮品管來不及銜接，希望主管這些業者的衛福部食藥署推動搭配。

至於洗選蛋會裂，他說，有學者拜訪美國最大洗選場，破殼率約15%，這些蛋洗完蛋殼會裂開，也是做液蛋使用，所謂蛋殼破，裡面的膜沒破，也沒有流出，是可以做液蛋使用的，若有流出蛋液就不太適合這樣使用，建議棄置或做堆肥等利用，已獲得食安辦、衛福部食藥署理解。（編輯：管中維）1071218

執行難度高 109年全面洗選蛋政策將暫緩

（中央社記者張茗喧台北18日電）近年問題蛋品事件頻傳，農委會原訂民國109年全面推動洗選蛋。食安辦主任許輔今天表示，因台灣雞蛋業者規模較小，全面洗選有難度，宣布洗選蛋政策將暫緩。

行政院食品安全辦公室、衛生福利部、教育部、環境保護署以及農業委員會今天上午舉辦「食品安全管理檢討會」，針對戴奧辛大閘蟹、蛋品事件提出政策成果和精進措施。

台灣近年問題蛋品接連不斷，從戴奧辛蛋、芬普尼蛋到發霉液蛋等，一再打擊民眾食安信心，農委會原定109年7月全面推動洗選蛋，並逐步推動雞蛋逐顆噴印畜牧場溯源編碼以及洗選日期。

不過，農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙坦言，洗選雞蛋雖然能降低食安風險，也符合消費者購買意願，但過度清洗、洗掉蛋殼外的保護膜以後，一旦保存環境不佳，更容易孳生細菌、增加腐敗風險。

蛋品逐顆噴印溯源碼同樣面臨難題，李宜謙說，若是使用食用級色素，蒸煮後容易渲染消失，但若以油墨噴印，油墨可能滲入蛋膜及雞蛋內部，恐有食安疑慮。

根據農委會統計，全台雞蛋年產量約73億顆，相當於每天生產2000萬顆雞蛋。

食安辦主任許輔表示，台灣的雞蛋業者多達8成是傳統業者，以中小規模居多，很難有能力購買洗選機，將優先輔導業者、取得更多共識後再推動全面洗選，但承諾會逐批推動雞蛋逐顆噴印畜牧場溯源編碼及洗選日期。（編輯：黃于）1071218