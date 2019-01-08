北市聯醫人員涉弊 檢廉兵分15路搜索

（中央社記者蕭博文台北8日電）台北市聯合醫院傳藥劑部人員以民間協會名義承攬衛生局長照藥事服務標案，涉嫌以不實資料請領經費。士林地檢署今天指揮廉政署兵分15路搜索，約談陳姓藥劑部主任等15人。

檢廉獲報，台北市聯合醫院萬華辦公室的藥劑部陳姓主任、藥品管理組陳姓人員，涉嫌於民國104、105年間，以民間藥學會名義承攬台北市衛生局長照藥事服務標案。

陳姓主任等人涉嫌以不實資料請款共新台幣300萬餘元，且藥劑部身為採購案督辦單位，陳姓主任卻身兼得標藥學會幹部，其中疑涉不法。

檢廉為釐清陳姓主任是否涉嫌球員兼裁判及詐領情事，今天搜索聯醫萬華辦公室等15地，以犯罪嫌疑人身分約談陳姓主任、陳姓藥品管理組人員，另約談13名證人。

檢廉表示，全案將朝貪污治罪條例詐取財物罪嫌偵辦。（編輯：李亨山）1080108

藥劑人員疑涉弊 北市聯醫：配合調查

（中央社記者梁珮綺台北8日電）北市聯醫傳藥劑部人員以民間協會名義承攬衛生局長照藥事服務標案，涉嫌不實資料請領經費。檢廉兵分多路搜索；北市聯醫表示，尊重司法，全力配合調查。

聯醫副總院長黃遵誠下午表示，全案為接獲檢舉後，由聯醫政風室查察，並主動將異常情形函報台北市政府政風處，轉送法務部廉政署立案偵辦。

黃遵誠說，尊重司法，全力配合調查。

台北市聯合醫院傳藥劑部人員以民間協會名義承攬衛生局長照藥事服務標案，涉嫌以不實資料請領經費。士林地檢署今天指揮廉政署兵分15路搜索，約談陳姓藥劑部主任等15人。（編輯：李亨山）1080108