柬埔寨童心臟破洞走路都喘 馬偕醫院即刻救援

10歲柬埔寨男童Tola（中）出生時心臟破了大洞，喘到路都走不好，馬偕醫院及時伸援，讓Tola接受治療恢復健康，9日舉辦歡送記者會，媽媽感謝台灣人愛心。中央社記者張茗喧攝 108年1月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）10歲柬埔寨男童Tola出生時心臟破了大洞，礙於經濟壓力、醫療資源匱乏，任由病情惡化，喘到路都走不好，馬偕醫院及時伸援，如今Tola完成手術，恢復健康，媽媽感謝台灣人愛心。

馬偕醫院醫療團去年9月赴柬埔寨義診時，發現一名10歲身形瘦小的男孩，一檢查才發現他的心臟透過瘦弱的胸肋不規則跳動，但因當地醫療資源有限、沒有專業心臟超音波可診斷，Tola一家的經濟條件也相當有限。

當時替Tola看診的馬偕急診醫學科醫師李肇雄，立即從口袋內拿出美金500元，讓孩子儘快赴當地大型醫院就醫檢查，此事在當地流傳成為一段佳話，隨後經醫療團討論，決定接Tola回台灣接受治療。

在馬偕醫院國際醫療中心及相關團體努力下，Tola去年12月15日抵達馬偕醫院接受檢查和治療，發現他的心臟破了個4.6公分的大洞，是相當嚴重的先天性心臟疾病「心房中膈缺損」，合併嚴重肺動脈高壓，導致他體重過輕且胸廓變形、容易氣喘吁吁，若不進行手術、只靠藥物治療，恐活不過20歲。

馬偕兒童醫院心臟外科資深主治醫師張重義表示，平均每100名新生兒，就會有一人罹患先天性心臟疾病，其中心房中膈缺損高居第2名，每200至300名寶寶就有一人。

他解釋，每個孩子在媽媽肚子裡，心房中膈都會缺損，但若心房中膈還沒發育好或沒有關閉，就會導致心房中膈缺損的問題，早在30年前台灣這類患者非常多，幾乎每週都有孩子需要手術，但如今大多在新生兒檢查時就能發現，顯示柬埔寨醫療至少落後台灣30年。

馬偕心臟外科醫師徐綱宏解釋，一般正常的心臟，缺氧血會透過靜脈流入右心房、右心室，再打入肺部成為含氧血，並且進入左心房、左心室，最後提供給全身使用。

不過，由於Tola左心房、右心房的「隔間」破了大洞，導致血液不斷從左心房灌入右心房，造成嚴重逆流問題，心臟也不斷擴大，年僅10歲的他，心臟已相當成人心臟的大小，心、肺長期承受巨大壓力早已過勞，若不治療恐有心肺衰竭風險。

徐綱宏說，目前治療心房中膈缺損，大多會以心導管將心房中膈關閉器放入心臟內填補漏洞，但最多只能修補到4公分的缺損，因此經評估決定進行心臟手術。

Tola的心臟經手術治療後恢復相當良好，不僅不喘了、走路也不再東倒西歪，馬偕醫院今天舉辦歡送記者會，Tola媽媽透過翻譯表示，早在沒有遇到這些善心人士之前，她的生活沒有任何希望，現在Tola有機會接受治療，一切都有了希望，也感謝台灣人的愛心。（編輯：卞金峰）1080109