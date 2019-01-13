羅文嘉重返政壇：不為蔡英文而是為孩子

民進黨主席卓榮泰13日宣布，由前客委會主委、現任水牛出版社社長羅文嘉（圖）擔任黨秘書長，貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，和他一起投入最深沉的改革。（檔案照片）中央社 108年1月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）預定出任民進黨秘書長的羅文嘉今晚表示，他離開政壇9年、種田7年，重回政治圈不是為蔡英文或卓榮泰，而是為了孩子，希望孩子們未來還能呼吸到自由空氣。他感謝卓榮泰邀請，因為卓「知道我是多麼難搞的人」，還選擇這麼做。

前客委會主委羅文嘉重返政壇，最辛苦的就是太太劉昭儀，包括水牛出版社、農田及小農市集的工作，勢必要仰賴太太幫忙。對羅文嘉的選擇，劉昭儀了然於心，但跟羅提出「三個必須」約法三章，包括羅文嘉必須回家陪孩子吃飯、農忙時必須幫忙，還有幫忙賣東西；不過，最後一個必須因違反利益迴避，羅文嘉未接受。

羅文嘉人事發布後，晚間在臉書貼文指出，昨天卓榮泰到水牛出版社和他深談3小時，直到一個電話響起，「羅爸爸，你怎麼還沒接小孩？」他才發現自己忘了去接兒子。

羅文嘉說，這幾年他的生活很簡單，孩子、書店、稻田就是主軸，不看報紙、電視、不問政治，不是不關心這塊土地，而是換一種方式實現理念，「微弱但真實的光」。

他表示，離開政壇9年、種田7年，重回政治圈，不是為了民進黨，也不是為了總統蔡英文或卓榮泰，而是為了他的孩子，希望孩子們未來還能呼吸到自由空氣，可以沒有恐懼地講自己想講的話，享有前人努力累積的民主成果。

羅文嘉還說，「自己的國家自己救，自己的未來自己決定」，不能靠別人也不能靠政黨，這一點他有很深的體悟。民進黨的工作只是一個平台，對未來還懷抱希望的人，可以有個著力點，一起努力。

「田園還在等我」，羅文嘉說，感謝卓榮泰邀請一起承擔，卓榮泰明白他是多麼難搞的人，卻有胸襟氣度選擇這麼做，但完成階段性任務後，他仍將回歸田園。（編輯：黃瑞弘）1080113