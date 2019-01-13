羅文嘉重出江湖 接任民進黨秘書長

（中央社台北13日電）民進黨主席卓榮泰今晚在臉書宣布，新任民進黨秘書長將由前民進黨立委、現任水牛出版社社長羅文嘉出任。

據了解，卓榮泰幾經思量，1月10日向羅文嘉提出邀請，兩人在次日長談後，已淡出政壇的羅文嘉，終於答應接受卓榮泰邀請，接下民進黨秘書長一職，為民進黨2020總統及立委選舉拚戰。

1966年生的羅文嘉為國立台灣大學政治系畢業，大學期間，積極參與野百合學運，1988年羅文嘉當選台大學生會第一屆會長，畢業後成為前總統陳水扁重要的左右手，1993年出任陳水扁國會辦公室主任，並在隔年，陳水扁當選台北市長後，羅文嘉擔任台北市政府新聞處處長兼台北市政府發言人，成為當時台灣最年輕的政務官。

2000年政黨輪替後，羅文嘉任行政院文建會副主委；2001年請辭參選立委當選、2004年接掌行政院客家委員會主任委員。

羅文嘉在2005年請辭客委會主委參選台北縣長失利，2007年獲民進黨徵召參選區域立委、2011年再投入民進黨區域立委初選都落敗後，自此淡出政壇，回桃園新屋老家種稻，更全心投入偏鄉教育，8年沒有踏入民進黨中央黨部，最近一次露面是支持同是野百合學運世代的陳其邁競選高雄市長。（編輯：黃瑞弘）1080113

卓榮泰力邀振師門 羅文嘉重出江湖接黨秘書長

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨主席卓榮泰今天宣布，由前客委會主委羅文嘉擔任黨秘書長，貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，和他一起投入最深沉的改革，最重要的原因是羅文嘉始終堅持民進黨的批判精神，保有民進黨的初衷情懷。

卓榮泰今天透過臉書貼文指出，在這個江湖裡，被人津津樂道的，有那些失傳已久的武林絕學，更有曾經名震八方的名字，一說出來，就代表了一個時代。「現在我要向大家宣布，新任民進黨秘書長的名字：羅文嘉。」

他說，上工第五天，跑了很多補選場合，握著期待民進黨找回初衷、振衰起敝的每一雙手，他感受到更真實的使命感，在重振師門的這條路上，「我們不能少掉任何一個老朋友」。

卓榮泰表示，羅文嘉是大家耳熟能詳的老朋友，現在除了經營水牛出版社，也在桃園老家務農，偶爾也能在報章雜誌上看到羅文嘉評論時事。

他說，為了貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，他邀請羅文嘉回到中央黨部，一起投入最深沉的改革，一起檢討並求取進步，最重要的原因，其實是羅文嘉始終堅持民進黨的批判精神，也始終保有民進黨的初衷情懷。

卓榮泰說，羅文嘉也是他投身政治工作30年，許多重要黨政經歷上的好夥伴，既具備豐富的經驗，又曾經長期合作、共事，「相信會是我能攻善守的好隊友」。

他說，羅文嘉放棄了田園故鄉的悠哉寫意，離開舒適圈走進悶熱的廚房。要從閒適的山林回到刀光劍影的戰場，「我相信他是經過反覆思考，才願意站出來，再次與我們摯愛的民進黨共存共榮。」

卓榮泰指出：「歡迎師兄弟歸位！你不只是挺大師兄，更是在這個最艱難的時刻，並肩承擔、相挺台灣，一起向前走吧！」（編輯：黃瑞弘）1080113

民國94年時任客委會主委羅文嘉（左2）及時任高雄市代理市長陳其邁（右2）出席選舉活動。（中央社檔案照片）