衛福部：農曆春節前全面訪視兒虐高風險家庭

家庭暴力案件頻傳，衛生福利部保護服務司16日晚間發布新聞稿指出，為了強化預防，將立即啟動春節關懷訪視專案，在農曆春節前，完成轄內兒虐高風險族群的清查訪視。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北16日電）家庭暴力案件頻傳，衛福部長陳時中今天說，立即起動春節關懷訪視專案，要求各地方政府針對兒虐高風險族群，於農曆春節前全面訪視。

2018年11月，台北市一名2歲男童餓死在廁所，其母年僅20歲；今年1月才剛過半個月，已陸續發生新北市一名父親酒後為了肉圓沒加辣毆打妻兒，台南市也有一名1歲女童遭未滿18歲母親施虐致死。

衛生福利部保護服務司晚間發布新聞稿指出，陳時中對家暴案痛心與不捨，除要求地方政府應立即召開重大兒虐檢討會議防範外，為了強化預防，衛福部將立即啟動春節關懷訪視專案，在農曆春節前，完成轄內兒虐高風險族群的清查訪視。

陳時中表示，現行地方政府民政警政、消防、衛生醫療、社政、教育等網絡體系，也應運用既有的春節關懷送暖服務方案，提供服務時一併關注家中兒少被照顧情形，如果發現有兒虐或疏忽照顧情事，立即通報主管機關介入。

陳時中也指派次長薛瑞元、蘇麗瓊前往新北市、台南市實地了解關懷訪視。

保護服務司長林維言表示，社會大眾應成為關心兒少的「關鍵路人甲」，如發現兒少遭受身體、精神、性、疏忽等不當對待，或兒少食衣住行等基本照顧需求未被滿足者，應協助撥打113保護專線。

林維言也說，有些民眾受爆料資訊影響，群情激憤，甚至聚集到加害者住家，但這樣的狀況令人擔心。民眾並不了解案件全貌，單看片段資訊就憤怒，並不能解決問題。如果要真正協助受害家庭，應尋正規管道或民間團體的協助。

衛福部建構社會安全網，但兒虐案還是頻傳。社會及家庭署長簡慧娟表示，社安網目前逐步建置中，網會愈來愈密，但不可能做到百分之百，不能單靠政府體制，民間也要有初級預防的概念，家庭、社區都要持續教育，讓暴力零容忍的概念更普及。（編輯：陳清芳）1080116